Topo

Notícias

Juíza dá risada ao reconhecer preso em audiência: 'Você aqui de novo?'

do UOL

Lucas Janone

Em colaboração com UOL, no Rio de Janeiro

10/09/2025 16h09

Uma audiência de custódia viralizou e causou polêmica nas redes sociais após a juíza Mônica Miranda dar risada ao reconhecer um dos investigados. 'Você aqui de novo?', diz a magistrada de forma descontraída ao iniciar a sessão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).

O que aconteceu

As imagens obtidas pelo UOL mostram a juíza, da comarca de Inhumas, interagindo de maneira informal com Kaique Carlos Ribeiro, que responde por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com o TJ-GO, o jovem tem duas passagens criminais por homicídio, além de uma por tráfico de drogas.

Durante a sessão, a magistrada reconheceu o jovem e brincou: "Você aqui de novo?". E continuou: "Estou vendo aqui, Kaique. Você de novo? Ê, menino! Se você fosse meu filho? Me ajuda a te ajudar".

De acordo com dados do TJ-GO, a audiência por porte ilegal de arma de fogo aconteceu em maio deste ano. O vídeo foi divulgado nas redes sociais pela capitã Waleska Faria da Polícia Militar na última segunda-feira (8).

Em nota, o Tribunal de Justiça diz que não comenta manifestações de magistrados em processos específicos. E ressalta que "as audiências de custódia não têm por objetivo julgar o mérito da acusação. Sua finalidade é verificar a legalidade da prisão, avaliar eventuais ocorrências de maus-tratos ou tortura e assegurar o respeito aos direitos previstos na legislação".

