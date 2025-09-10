Jovem sofre parada cardíaca e morre durante procedimento nos glúteos no RJ

Uma jovem de 28 anos morreu na segunda-feira após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a realização de um procedimento estético nos glúteos, na clínica Amacor, instituição privada localizada em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Marilha Menezes Antunes foi hospitalizada para realizar uma lipoaspiração com enxerto nos glúteos. O procedimento, que custou cerca de R$ 5 mil, foi realizada por uma equipe liderada por um médico, informou a Polícia Civil do Rio.

Antunes sofreu complicações durante a realização do procedimento. De acordo com o laudo preliminar do IML de Campo Grande, a jovem teve um dos rins perfurado, o que resultou em hemorragia interna.

Samu foi acionado, mas os socorristas não conseguiram reverter o quadro e o óbito foi confirmado. A Polícia Militar também esteve na clínica e, em um depoimento inicial, o médico responsável pelo procedimento alegou que Marilha sofreu broncoaspiração seguida por parada cardiorrespiratória, conforme consta no boletim de ocorrência.

Família acusa clínica de negligência e afirma que Marilha não tinha nenhuma comorbidade. Os parentes da vítima informaram aos policiais que ela havia feito todos os exames necessários antes de ser submetida ao procedimento.

Caso está sob investigação da Delegacia do Consumidor do Rio. O delegado Wellington Vieira informou que o médico já foi ouvido e que analisa a "necessidade de uma nova oitiva" do profissional. Ele não foi detido. Testemunhas e familiares também serão ouvidos.

Responsáveis por clínica são presas

Duas mulheres apontadas como as gerentes da clínica Amacor foram presas na manhã desta quarta-feira. Segundo a Polícia Civil do Rio, as mulheres, que não tiveram as identidades divulgadas, foram detidas no âmbito das investigações sobre a morte de Marilha.

Clínica Amacor também foi interditada. No local, os agentes encontraram diversos remédios vencidos no centro cirúrgico e na farmácia do estabelecimento. A investigação quer determinar se esses produtos fora do prazo de validade foram usados no socorro à Marilha.

Em nota divulgada à imprensa ontem, antes da ação da PCRJ, a clínica negou irregularidades. No comunicado, a Amacor alegou que seu centro cirúrgico funciona como "uma hotelaria" em que "equipes médicas terceiras alugam o espaço para realizar procedimentos", e que sua responsabilidade está em fornecer "infraestrutura e orientação de conduta médica local".

Amacor afirmou que mantém o centro cirúrgico "devidamente aparelhado com todos os equipamentos essenciais" para intercorrências. "A unidade dispõe de carrinho de parada cardiorrespiratória completo, equipado com medicamentos, dispositivos de via aérea avançada, desfibrilador bifásico e DEA em perfeitas condições de funcionamento".

Em relação à morte de Marilha, a clínica disse "lamentar profundamente" o ocorrido. Porém, a instituição alega que todo o protocolo foi acionado para socorrer a paciente e afirmou estar à disposição das autoridades. "Lamentamos o ocorrido e pedimos a Deus para confortar os familiares da paciente", completou.

O UOL entrou em contato com a Amacor para pedir posicionamento sobre a afirmação da polícia de que a clínica tinha medicamentos com validade vencida, e aguarda retorno. Como as gerentes presas não tiveram as identidades divulgadas, não foi possível localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.

Médico responsável pelo procedimento não teve a identidade divulgada. Procurado, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro disse ter instaurado procedimento para apurar o ocorrido.

Marilha era formada em gestão de RH e trabalhava como técnica em segurança do trabalho. A jovem deixa um filho de 6 anos e demais familiares. Ela foi sepultada nesta quarta-feira, no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, onde morava na zona norte do Rio.