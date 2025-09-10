Israel matará líderes do Hamas da próxima vez se eles sobreviveram ao ataque no Catar, diz autoridade israelense

JERUSALÉM/DOHA (Reuters) - Se Israel não matou os líderes do Hamas em um ataque aéreo no Catar na terça-feira, terá sucesso na próxima vez, disse o embaixador israelense nos Estados Unidos após a operação que levantou preocupações de que poderia prejudicar os esforços para garantir um cessar-fogo em Gaza.

"Neste momento, podemos estar sujeitos a um pouco de crítica. Eles vão superar isso. E Israel está mudando para melhor", disse Yechiel Leiter ao programa "Special Report", da Fox News, na noite de terça-feira.

Israel tentou matar os líderes políticos do Hamas com o ataque na capital do Catar, Doha, na terça-feira, aumentando sua ação militar no Oriente Médio, o que os EUA descreveram como um ataque unilateral que não promove os interesses norte-americanos e israelenses.

A operação foi especialmente sensível porque o Catar tem sediado negociações com o objetivo de garantir um cessar-fogo na guerra de Gaza, que dura quase dois anos.

"Se não conseguimos desta vez, conseguiremos da próxima", declarou Leiter.

O Hamas disse que cinco de seus membros foram mortos no ataque, incluindo o filho de seu chefe exilado de Gaza e principal negociador, Khalil al-Hayya. Suhail al-Hindi, membro do escritório político do Hamas, afirmou à TV Al Jazeera que a liderança principal do grupo sobreviveu ao ataque.

Uma autoridade de alto escalão israelense disse na quarta-feira que o otimismo sobre os resultados do ataque se transformou em dúvida. O fato de já ter passado tantas horas sem uma conclusão clara é preocupante, segundo a autoridade.

O Catar, que afirmou que um de seus membros de segurança foi morto no ataque, disse que Israel é traiçoeiro e está envolvido em "terrorismo de Estado".

(Por Maayan Lubell, Alexander Cornwell e Andrew Mills)