Irã diz que novo acordo com AIEA não garante inspeção de instalações nucleares

DUBAI (Reuters) - Nenhum acesso às instalações nucleares iranianas está sendo fornecido atualmente aos inspetores do órgão de vigilância nuclear da ONU, segundo o novo acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, em uma entrevista transmitida na quarta-feira pela TV estatal.

O principal diplomata iraniano acrescentou que a natureza do acesso dos inspetores no Irã será determinada em negociações futuras.

(Reportagem da Redação de Dubai)