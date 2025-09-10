Topo

Irã diz que novo acordo com AIEA não garante inspeção de instalações nucleares

10/09/2025 08h37

DUBAI (Reuters) - Nenhum acesso às instalações nucleares iranianas está sendo fornecido atualmente aos inspetores do órgão de vigilância nuclear da ONU, segundo o novo acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), disse o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, em uma entrevista transmitida na quarta-feira pela TV estatal.

O principal diplomata iraniano acrescentou que a natureza do acesso dos inspetores no Irã será determinada em negociações futuras.

(Reportagem da Redação de Dubai)

