iPhone Air x Galaxy S25 Edge: qual é o melhor celular ultrafino?

Com o lançamento da nova linha de celulares da Apple, incluindo o iPhone Air, entramos em uma nova era de sua batalha com a Samsung: a luta pelo mercado dos celulares ultrafinos.

Afinal, em maio, a empresa sul-coreana já tinha anunciado a sua própria inovação na área, o Samsung Galaxy S25 Edge. Ambos impressionam pelo corpo enxuto: o iPhone Air tem espessura de 5,6 mm, contra 5,8 mm do S25 Edge.

Mesmo com o tamanho diminuto, as especificações são razoáveis, o que mostra quão avançada está a tecnologia nas principais fabricantes de smartphones do planeta.

Seja como for, ao enveredarem pelo caminho da finura como próxima fronteira a ser superada pelos celulares, Apple e Samsung trazem à mente uma pergunta óbvia: e aí, qual dos dois "fininhos" é melhor?

Para ajudar você a atingir suas próprias conclusões, vamos compará-los ponto a ponto. Algumas informações sobre o iPhone Air, no entanto, só serão conhecidas de verdade a partir de seu lançamento, previsto para o fim de setembro.

Pessoa segura um iPhone Air durante lançamento no auditório Steve Jobs, na sede da Apple, na Califórnia Imagem: Manuel Orbegozo/Reuters

Corpo e design

Na questão de espessura, a Apple vence por muito pouco. Como já mencionado, são 0,2 mm a menos, o que dá à empresa da maçã a glória de dizer que fez o celular mais fino da história até o momento.

O S25 Edge é um pouco maior como um todo, tendo 158,2 mm de altura e 75,6 mm de comprimento, contra 156,2 mm de altura e 74,7 mm do iPhone Air. Por isso, não é de se surpreender que a tela do modelo da Samsung, com 6,7 polegadas, também seja maior que a do modelo da Apple, que tem 6,5 polegadas.

Apesar disso, a Samsung conseguiu com que o Edge tivesse apenas 163 g, menos que os 165 g do iPhone. Ambos os modelos possuem a certificação de resistência IP68, que os protege contra poeira e água.

Samsung Galaxy S25 Edge Imagem: Marcella Duarte/UOL

Tela

Com a tela maior, como já dito, a Samsung optou por usar a tecnologia AMOLED na tela, enquanto a Apple diz utilizar um display XDR OLED. Na prática, deve haver pouca diferença, uma vez que a Samsung inclusive vende telas AMOLED para a empresa americana.

Ambos os smartphones têm uma taxa de atualização de 120 Hz, o que garante um visual fluido e suave nas imagens na tela.

Na tela principal, o S25 Edge tem resolução de 3.120 x 1.440, contra 2.736 x 1.260 do iPhone Air. Leve vantagem para a sul-coreana.

Bateria

Aqui, como costuma fazer, a Apple não revelou em números a capacidade da sua bateria, o que torna difícil a comparação com o S25 Edge e seus 3.900 mAh.

Porém, as especulações sobre o novo iPhone, desde antes do anúncio, giram em torno de 2.800 mAh, o que daria uma vantagem à Samsung. É preciso aguardar o lançamento e os primeiros reviews para se certificar disso.

Ainda assim, a empresa promete capacidade para até 27 horas de reprodução de vídeo, enquanto a Samsung garante 24 horas.

Performance

Como é de se esperar, esse não é o ponto alto dos celulares ultrafinos. Afinal, os modelos tradicionais de ambas as marcas (Galaxy S25 na Samsung e iPhone 17 na Apple) são os que oferecem a melhor performance possível num tamanho médio. A prioridade dos "fininhos" é a aparência —embora, claro, sua performance seja razoável.

O S25 Edge tem o chipset Snapdragon 8 Elite, com processador de oito núcleos, da mesma forma que outros modelos da fabricante.

Já o iPhone Air traz o A19 Pro, também o mesmo oferecido nos modelos Pro do iPhone 17, com processador de seis núcleos.

iPhone Air Imagem: Divulgação/Apple

Câmeras

Nesse quesito, a Samsung parece ter uma vantagem, com duas câmeras traseiras no S25 Edge, contra apenas uma do iPhone Air. O aparelho da fabricante sul-coreana tem um sensor principal de 200 MP e uma lente ultrawide de 12 MP.

Já o iPhone Air oferece um sensor de 48 MP, que a Apple diz combinar várias qualidades de câmeras numa só. É preciso aguardar para ver se a promessa se cumpre.

Em compensação, na parte frontal, o iPhone está à frente. Ele compensa a desvantagem posterior com uma câmera de selfie de 24 MP, contra apenas 12 MP do S25 Edge.

Galaxy S25 Edge Imagem: Marcella Duarte/UOL

Preço

Esses modelos não são voltados a um público que não seja entusiasta de smartphones, apenas àqueles que têm interesse em experimentar um novo tipo de celular. Por isso, preço não parece ser uma preocupação em nenhuma das fabricantes.

Já presente no mercado brasileiro, o Samsung Galaxy S25 Edge foi lançado a R$ 8.799 —mas já é possível encontrá-lo na faixa dos R$ 5.500. O iPhone Air, por sua vez, deve chegar custando a partir de R$ 10.499.

