IPCA de agosto é o mais baixo desde setembro de 2022

A queda de 0,11% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em agosto foi o resultado mais brando desde setembro de 2022, quando havia diminuído 0,29%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para meses de agosto, a taxa foi a mais baixa desde 2022, quando o IPCA teve deflação de 0,36%.

Em agosto de 2024, a taxa tinha sido de -0,02%.

Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses arrefeceu pelo segundo mês seguido, passando de 5,23% em julho para 5,13% em agosto de 2025. A taxa foi a mais branda desde fevereiro de 2025, quando estava em 5,06%.