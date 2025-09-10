Topo

Notícias

IPCA de agosto cai 0,11%, ante alta de 0,26% em julho, revela IBGE

Rio

10/09/2025 09h16

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu 0,11% em agosto, após subir 0,26% em julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quarta-feira, 10.

A deflação ficou abaixo da mediana das projeções do mercado: a estimativa central do Projeções Broadcast apontava recuo de 0,16%, dentro de um intervalo de -0,27% a -0,07%.

Com o resultado de agosto, o IPCA acumula alta de 3,15% no ano e avanço de 5,13% em 12 meses. Cinco dos nove grupos que compõem o indicador registraram queda de preços no mês, de acordo com o IBGE.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Polônia abate drones e torna-se primeiro integrante da Otan a abrir fogo durante guerra na Ucrânia

Bolsonaro está 'bastante chateado' com o julgamento, diz advogado

Não compete ao STF realizar juízo político, diz Fux ao votar em julgamento

Ataques a tiros deixam três mortos e três feridos na orla do Rio

"Não há caminhos impossíveis", diz novo premiê francês, Sébastien Lecornu, em cerimônia de posse

STF retoma julgamento sobre trama golpista com voto de Fux; placar está 2 a 0 pela condenação

Flotilha para Gaza relata segundo ataque de drone contra barco em porto da Tunísia

STF retoma julgamento com voto de Fux e pode formar maioria pela condenação de Bolsonaro

França: volta de Imposto sobre a Fortuna não causaria debandada de ricos, indica estudo

A última viagem de três barcos vikings na Noruega

Assistir TV Justiça ao vivo hoje (10/9): veja julgamento de Bolsonaro agora