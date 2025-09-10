Topo

IPCA cai em 0,11% em agosto, diz IBGE

10/09/2025 09h04

SÃO PAULO, Set 10 (Reuters) - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu 0,11 por cento em agosto, após alta de 0,26 por cento no mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

No acumulado de 12 meses até agosto, o IPCA teve alta de 5,13 por cento.

Pesquisa da Reuters apontou que a expectativa de analistas era de queda de 0,15 por cento em agosto, acumulando em 12 meses alta de 5,09 por cento.

(Por Redação São Paulo)

