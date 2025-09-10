Topo

Inundações na Indonésia deixam pelo menos 13 mortos

10/09/2025 15h49

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras quatro estão desaparecidas após inundações nas ilhas de Bali e Flores, na Indonésia, indicou a agência nacional de gestão de catástrofes nesta quarta-feira (10).

Desde terça-feira, as chuvas torrenciais provocaram inundações em quatro distritos de Bali, levando as autoridades a retirarem 200 pessoas, informou o porta-voz da agência, Abdul Muhari, em um comunicado.

Muhari detalhou que nove pessoas foram encontrada sem vida em Bali nesta quarta-feira e outras duas estão desaparecidas.

Cerca de 85 pessoas foram levadas a abrigos temporários no distrito de Jembrana, a sudoeste de Bali, segundo o porta-voz, e outras 108 encontraram refúgios em outros locais.

As inundações também atingiram a ilha de Flores, onde 18 localidades ficaram isoladas, indicou a mesma fonte.

O chefe da agência nacional de gestão de catástrofes, Suharyanto, indicou que quatro pessoas morreram no distrito de Nagekeo devido às fortes chuvas.

A Indonésia é propensa a enchentes repentinas e deslizamentos de terra durante a temporada chuvosa, que geralmente vai de novembro a abril. No entanto, as fortes precipitações também podem ocorrer fora deste período.

A mudança climática também aumentou a intensidade das tempestades, resultando em chuvas mais intensas, inundações repentinas e ventos mais violentos.

