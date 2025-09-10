INSS 2025: veja calendário com as próximas datas de pagamento
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem de liberação seguirá o número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o modelo já praticado para garantir mais clareza e previsibilidade ao processo.
O que aconteceu
Segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já quem possui renda superior ao piso nacional receberá entre 1º e 7 de outubro.
Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a repasses de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor.
Para conferir a data correta de recebimento, o beneficiário deve verificar o penúltimo número do benefício, sempre sem considerar o dígito após o traço. As informações completas também podem ser acessadas pelo portal ou aplicativo Meu INSS, que utilizam login com CPF e senha Gov.br.
Em caso de dúvidas, está disponível a Central 135, com atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.
Pelo aplicativo Meu INSS, além de consultar o extrato de pagamento, é possível atualizar dados, checar informações pessoais e acessar outros serviços por meio da barra de pesquisa.
Calendário de depósitos - até um salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10