INSS 2025: veja calendário com as próximas datas de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem de liberação seguirá o número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o modelo já praticado para garantir mais clareza e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já quem possui renda superior ao piso nacional receberá entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a repasses de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor.

Para conferir a data correta de recebimento, o beneficiário deve verificar o penúltimo número do benefício, sempre sem considerar o dígito após o traço. As informações completas também podem ser acessadas pelo portal ou aplicativo Meu INSS, que utilizam login com CPF e senha Gov.br.

Em caso de dúvidas, está disponível a Central 135, com atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano em horário comercial.

Pelo aplicativo Meu INSS, além de consultar o extrato de pagamento, é possível atualizar dados, checar informações pessoais e acessar outros serviços por meio da barra de pesquisa.

Calendário de depósitos - até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Calendário de depósitos - acima de um salário mínimo