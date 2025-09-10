Topo

Notícias

Inflação ao consumidor na Argentina sobe 1,9% entre julho e agosto

São Paulo

10/09/2025 18h00

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 1,9% em agosto ante julho, informou o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O índice apresentou alta de mesma magnitude em julho no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 33,6% em agosto, o que representa uma desaceleração ante os 36,6% registrados em julho. Na variação acumulada do ano até agosto, a inflação da Argentina ficou em 19,5%.

O setor que apresentou maior aumento no mês passado foi Transportes (3,6%), seguido por Bebidas alcoólicas e tabaco (3,5%).

Entre as menores variações em agosto estão os setores de Recreação e cultura (0,5%) e Vestimentas e calçados (-0,3%).

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Rússia condena ataque israelense ao Catar e diz que é "violação grave" da Carta da ONU

Plano de monitoramento de pastagens para reduzir emissões é lançado na América do Sul

Julgamento de Bolsonaro movimenta internet e Dino sofre ameaças inspiradas no Nepal

Trump afirma que ativista de direita Charlie Kirk "está morto"

Petróleo segue em alta por tensões geopolíticas

Ativista político, influenciador e apoiador de Trump: quem era Charlie Kirk

Posto de pessoa mais rica do mundo de Musk é ameaçado por Ellison, da Oracle

Primeira Turma faz maioria para condenar Cid por abolição do Estado democrático de Direito

Fux vota para condenar Mauro Cid pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático

Trump diz que influenciador conservador Charlie Kirk morreu

Fux livra Cid de organização criminosa mas vota para condenar por abolição do Estado de direito