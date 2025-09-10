Topo

Notícias

7 frutas nutritivas com mais vitamina C do que a laranja

Laranja costuma ser sinônimo de vitamina C, mas outras frutas têm até mais desse nutriente - Unsplash
Laranja costuma ser sinônimo de vitamina C, mas outras frutas têm até mais desse nutriente Imagem: Unsplash
do UOL

Colaboração para VivaBem

10/09/2025 16h29

A vitamina C desempenha papel importante no sistema imunológico, na produção de colágeno, síntese proteica (responsável pela renovação celular), na absorção do ferro, além de ser um poderoso antioxidante que protege as moléculas do organismo.

As necessidades diárias variam de acordo com a faixa etária ou a condição:

Relacionadas

Inglaterra vai proibir energético a menores de 16: qual o risco da bebida?

Não é só para crianças: leite previne perda óssea e doenças crônicas

'Entrei em exaustão': eles contam por que abandonaram o veganismo

  • Para adultos em geral = 45 mg
  • Gestantes = 60 mg
  • Mães que estão amamentando = 80 mg
  • Crianças em crescimento = 100 mg

A laranja costuma ser sinônimo desse nutriente. Em 100 g, ela tem 55 mg de vitamina C. Mas existem muitas outras frutas que saem na frente. Conheça algumas (valores por 100 g):

1. Camu-camu (2.880 mg)

camu-camu - Robson Ventura/Folhapress - Robson Ventura/Folhapress
Imagem: Robson Ventura/Folhapress

De origem amazonense, é uma das frutas com maior índice de vitamina C. A fruta é rica em potássio, favorecendo a saúde coronária e renal.

2. Acerola (1.800 mg)

Acerola - iStock - iStock
Imagem: iStock

Além de rica em vitamina C, contém vitaminas do complexo B, magnésio, fósforo, ferro, potássio e cálcio. É muito versátil e pode ser consumida in natura, por meio de sucos e em várias outras preparações.

3. Goiaba (228 mg)

Goiaba - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

A fruta é grande fonte de vitamina C, A, e B, além de bons teores de fósforo, ferro e cálcio. É benéfica na redução do colesterol e da pressão, por ser rica em licopeno e em fibras.

4. Caju (200 mg)

Caju - iStock - iStock
Imagem: iStock

É fonte de vitamina A, B e C, cálcio, fósforo e ferro. Para seu melhor aproveitamento, sugere-se que o caju seja consumido no mesmo dia da compra. Seus antioxidantes são eficazes em processos de cicatrização, sendo indicado para processos pós-operatórios. O consumo não deve ser diário, para evitar constipação.

5. Kiwi (91 mg)

Kiwi - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

É rica em fibras, minerais e compostos bioativos. Além de alto teor de vitamina C, tem fitoquímicos como carotenoides, luteína e compostos fenólicos, com alta característica antioxidante.

6. Mamão (61 mg)

Mamão - iStock - iStock
Imagem: iStock

É fonte de nutrientes como vitamina C, provitamina A e fibra, além de possuir grande quantidade de fósforo, sódio, cálcio, ferro e potássio.

7. Morango (60 mg)

Morango - Divulgação - Divulgação
Imagem: Divulgação

É pouco calórica e rica em vitamina A e C, manganês e compostos fenólicos. Também contém o ácido elágico, que evita o surgimento de rugas provocadas pela exposição excessiva da pele aos raios UV-B.

*Com informações de reportagem publicada em 01/06/2019 e 17/07/2025

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Príncipe Harry visita o pai, Charles III, em primeiro encontro desde 2024

Terceira academia de Toguroé investigada por furtar água da Sabesp

Conab adia para semana que vem leilões de Pepro e PEP para feijão

Homem tenta invadir Planalto de madrugada, leva tiros de borracha e é preso

Netanyahu deve ser "levado à Justiça", pede premiê do Catar

Filhos de Bolsonaro exaltam voto de Fux nas redes sociais e pedem anulação de julgamento

Vietnã recebe 1ª carga de carne bovina do Brasil, diz Ministério da Agricultura

Para Fux, mensalão é que foi uma abolição do Estado democrático de Direito

Ataque israelense no Catar "matou qualquer esperança" para reféns em Gaza (premiê do Catar)

Netanyahu deve ser "levado à Justiça", diz premiê do Catar à CNN

Ativista de direita Charlie Kirk é baleado em universidade nos EUA (imprensa)