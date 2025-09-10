7 frutas nutritivas com mais vitamina C do que a laranja

A vitamina C desempenha papel importante no sistema imunológico, na produção de colágeno, síntese proteica (responsável pela renovação celular), na absorção do ferro, além de ser um poderoso antioxidante que protege as moléculas do organismo.

As necessidades diárias variam de acordo com a faixa etária ou a condição:

Para adultos em geral = 45 mg

= 45 mg Gestantes = 60 mg

= 60 mg Mães que estão amamentando = 80 mg

= 80 mg Crianças em crescimento = 100 mg

A laranja costuma ser sinônimo desse nutriente. Em 100 g, ela tem 55 mg de vitamina C. Mas existem muitas outras frutas que saem na frente. Conheça algumas (valores por 100 g):

1. Camu-camu (2.880 mg)

Imagem: Robson Ventura/Folhapress

De origem amazonense, é uma das frutas com maior índice de vitamina C. A fruta é rica em potássio, favorecendo a saúde coronária e renal.

2. Acerola (1.800 mg)

Imagem: iStock

Além de rica em vitamina C, contém vitaminas do complexo B, magnésio, fósforo, ferro, potássio e cálcio. É muito versátil e pode ser consumida in natura, por meio de sucos e em várias outras preparações.

3. Goiaba (228 mg)

Imagem: Getty Images

A fruta é grande fonte de vitamina C, A, e B, além de bons teores de fósforo, ferro e cálcio. É benéfica na redução do colesterol e da pressão, por ser rica em licopeno e em fibras.

4. Caju (200 mg)

Imagem: iStock

É fonte de vitamina A, B e C, cálcio, fósforo e ferro. Para seu melhor aproveitamento, sugere-se que o caju seja consumido no mesmo dia da compra. Seus antioxidantes são eficazes em processos de cicatrização, sendo indicado para processos pós-operatórios. O consumo não deve ser diário, para evitar constipação.

5. Kiwi (91 mg)

Imagem: Getty Images

É rica em fibras, minerais e compostos bioativos. Além de alto teor de vitamina C, tem fitoquímicos como carotenoides, luteína e compostos fenólicos, com alta característica antioxidante.

6. Mamão (61 mg)

Imagem: iStock

É fonte de nutrientes como vitamina C, provitamina A e fibra, além de possuir grande quantidade de fósforo, sódio, cálcio, ferro e potássio.

7. Morango (60 mg)

Imagem: Divulgação

É pouco calórica e rica em vitamina A e C, manganês e compostos fenólicos. Também contém o ácido elágico, que evita o surgimento de rugas provocadas pela exposição excessiva da pele aos raios UV-B.

*Com informações de reportagem publicada em 01/06/2019 e 17/07/2025