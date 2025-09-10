Ibovespa fecha em alta puxada por Petrobras e BB e volta a flertar com 143 mil pontos

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, com as ações de Petrobras e Banco do Brasil entre os principais suportes, mas distante da máxima do pregão, quando voltou a ultrapassar 143 mil pontos, tendo os papéis da Embraer entre as maiores pressões negativas, mesmo após anúncio de encomenda de 100 jatos.

Investidores também repercutiram a primeira deflação registrada pelo IPCA em um ano, embora a queda tenha sido um pouco menor do que economistas previam e a composição trouxe algumas preocupações sobre o cenário à frente, bem como continuaram atentos ao noticiário de Brasília.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,54%, a 142.386,85 pontos, de acordo com dados preliminares, após alcançar 143.181,59 na máxima do dia, perto do recorde intradia de 143.408,64 pontos, registrado no último dia 5. Na mínima, registrou 141.611,77 pontos.

O volume financeiro somava R$16,76 bilhões antes dos ajustes finais, mais uma vez abaixo da média diária do ano de R$23,7 bilhões. Em setembro, essa média está em R$18,2 bilhões, o que sugere, apesar das máximas registradas no mês, agentes ainda cautelosos para assumir posições agressivas na bolsa.

(Por Paula Arend Laier)