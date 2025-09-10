Topo

Trump decreta luto oficial em homenagem a ativista assassinado; veja vídeo

Bandeira dos EUA hasteada a meio mastro em frente à Casa Branca Imagem: Reprodução/X
Colaboração para o UOL, de São Paulo

10/09/2025 19h31

O presidente dos EUA, Donald Trump, decretou luto oficial e ordenou que todas as bandeiras americanas sejam hasteadas a meio mastro em homenagem ao ativista Charlie Kirk, morto hoje durante evento em uma universidade de Utah.

O que aconteceu

Ordem é válida até às 18h de domingo. O ato de hastear uma bandeira a meio mastro é um sinal internacional de luto decretado em memória de uma personalidade morta.

Em homenagem a Charlie Kirk, um verdadeiro Grande Patriota Americano, ordeno que todas as bandeiras americanas em todo os Estados Unidos sejam hasteadas a meio mastro até domingo, às 18h.
Presidente dos EUA, Donald Trump, na Truth Social

Ativista pró-Trump foi baleado em evento

Charlie Kirk morreu hoje, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.

Suspeito está foragido. O FBI está investigando.

Quem é Charlie Kirk

Ativista político de direita é líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

Kirk tem 7,2 milhões de seguidores no Instagram. Ele comanda o podcast "The Charlie Kirk Show" e já apresentou o programa "Fox & Friends", na emissora Fox News.

