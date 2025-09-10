Homem tenta invadir Planalto de madrugada, leva tiros de borracha e é preso



Um homem tentou subir a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, por volta das 3h da madrugada de hoje, acabou sendo alvo de tiros de borracha da segurança presidencial e foi detido.

Segundo a Secretária de Comunicação da Presidência, o homem foi identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri, mas não há explicações sobre a tentativa de invasão.

"A princípio, (ele) foi advertido verbalmente pela guarda presidencial, mas como seguiu avançando, a segurança fez uso de arma não-letal para contê-lo, atingindo a perna e quadril, sem gravidade. Ele foi detido e levado para a Polícia Federal para registro de ocorrência", diz a nota divulgada nesta tarde pela Presidência.

O UOL tenta contato com a defesa do suspeito e questionou a Polícia Federal sobre a situação atual, mas ainda não obteve retorno.