Topo

Notícias

Homem tenta invadir Planalto de madrugada, leva tiros de borracha e é preso

Bandeiras hasteadas em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília - 21.abr.25 - Sergio Lima/AFP
Bandeiras hasteadas em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília Imagem: 21.abr.25 - Sergio Lima/AFP
Lucas Borges Teixeira
do UOL

Do UOL, em Brasília

10/09/2025 16h36


Um homem tentou subir a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, por volta das 3h da madrugada de hoje, acabou sendo alvo de tiros de borracha da segurança presidencial e foi detido.

Segundo a Secretária de Comunicação da Presidência, o homem foi identificado como Leonildo dos Santos Fulgieri, mas não há explicações sobre a tentativa de invasão.

"A princípio, (ele) foi advertido verbalmente pela guarda presidencial, mas como seguiu avançando, a segurança fez uso de arma não-letal para contê-lo, atingindo a perna e quadril, sem gravidade. Ele foi detido e levado para a Polícia Federal para registro de ocorrência", diz a nota divulgada nesta tarde pela Presidência.

O UOL tenta contato com a defesa do suspeito e questionou a Polícia Federal sobre a situação atual, mas ainda não obteve retorno.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Como uma pessoa vira santo na Igreja Católica? Conheça as 6 regras

Catar "reconsidera" seu papel na mediação da guerra em Gaza, diz premiê à CNN

Ativista de direita Charlie Kirk é baleado em universidade nos EUA

Conselheiro de Trump, mais perto de se tornar governador do Fed

'Não se pode dizer que não aconteceu nada', disse Fux em março

Quando será o voto de Zanin no julgamento de Bolsonaro? Veja ordem oficial

Fux compara 8/1 a manifestações de julho de 2013 e cita black blocs

Netanyahu deve ser "levado à Justiça", pede premiê do Catar

Príncipe Harry visita o pai, Charles III, em primeiro encontro desde 2024

Terceira academia de Toguro é investigada por furtar água da Sabesp

Novo portal permite consulta a decisões do INSS e facilita contestação