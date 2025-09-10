Homem mata namorada e abandona corpo dentro de mala; crianças acham cadáver

Um homem de 49 anos foi preso por suspeita de matar a namorada, uma mulher de 46 anos, colocar o corpo dentro de uma mala e abandonar em um terreno baldio em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Ailton Ferreira da Silva foi preso na tarde de ontem. Ele é o principal suspeito por matar Jane de Araújo Lima, que era sua namorada. As informações são da Polícia Civil de São Paulo.

Suspeito foi preso após após prestar depoimento. No entanto, a Justiça já havia expedido mandado de prisão temporária contra ele, que foi cumprido na própria delegacia.

Crime ocorreu no início deste mês. O corpo de Jane foi localizado no dia 4 de setembro, dentro da mala, em um terreno baldio que fica na rua Joaquim Felício dos Santos, no bairro Ribeirópolis.

Cadáver foi achado por três crianças que estavam brincando nas imediações do terreno. A mala estava trancada por cadeado, mas com uma anotação em cima, que seria a senha. As crianças chamaram os adultos, que conseguiram abrir a mala e se depararam com o corpo da vítima. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada.

Jane estava apenas com um shorts e sem roupas na parte de cima. O corpo da vítima tinha ferimentos provocados por faca e os ossos foram aparentemente quebrados para colocá-la dentro da mala. A faca usada no crime foi localizada e apreendida.

Vítima foi identificada após a realização de exame papiloscópico. A análise das digitais de Jane foi feita pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton.

Jane e Atílio chegaram a fazer tatuagem juntos; ela foi morta pelo companheiro em Praia Grande (SP) Imagem: Reprodução

Jane e Atílio estavam juntos pelo menos desde 2021, conforme postagens nas redes sociais. O casal, que morava em Teresina (PI), chegou a tatuar um o nome do outro nos braços, de acordo com uma publicação feita por eles.

Polícia não informou há quanto tempo o casal morava em Praia Grande. Também não foi divulgado se o homem possui algum antecedente criminal. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Caso foi registrado como morte suspeita e destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Com a prisão de Atílio, o caso deverá mudar a tipificação para feminicídio e ocultação de cadáver.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.