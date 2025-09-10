Homem é atingido por dois tiros de borracha ao tentar invadir Planalto durante a madrugada

Um homem tentou invadir o Palácio do Planalto por volta das 3h30 da madrugada desta quarta-feira, 10. Ao transpassar objetos que impedem a entrada de pessoas até a rampa presidencial, ele foi atingido por dois tiros de bala de borracha por agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Segundo fontes ligadas à Polícia Federal, o homem é um catarinense de 54 anos, chamado Leonildo dos Santos Fulgieri.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), antes de ser atingido pelos disparos, os agentes do GSI fizeram um pedido verbal para que o homem não se aproximasse do final da rampa do Palácio do Planalto. Os tiros atingiram Leonildo no quadril e na perna. Após ser detido, o homem foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal. Ele deve ser interrogado sobre eventuais motivações para invadir a sede do Executivo.