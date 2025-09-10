Topo

Notícias

Guarda de zoológico morre devorado por leões na Tailândia

10/09/2025 07h37

Um guarda de um zoológico na Tailândia morreu devorado por leões, informaram autoridades nesta quarta-feira (10).    

O incidente ocorreu no Safari World Bangcoc, que se apresenta como um dos maiores zoológicos da Ásia e oferece excursões para alimentar leões e tigres por cerca de 1.200 bats (200 reais) por pessoa. 

"A vítima é um empregado do zoológico que alimentava regularmente os leões", declarou à AFP Sadudee Punpugdee, funcionário do Departamento de Parques Nacionais. Segundo o encarregado, o homem teria sido atacado por seis ou sete leões. 

"O homem saiu de um veículo, estava sozinho, de costas para os animais (...) permaneceu de pé por cerca de três minutos e então um leão se aproximou lentamente e o pegou por trás. Ele não gritou", contou Tavachai Kanchanarin, um visitante do zoológico, à rede local Thairath. 

A vítima tinha mais de 30 anos de experiência como guarda de zoológico. 

Segundo o site do Safari World, "os visitantes podem se aproximar de animais selvagens como tigres, leões, ursos e zebras que andam livremente em seu habitat natural".

bur-sjc/cn/lth/jvb/mb/jc/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Bolsonaro não pediu a Moraes para ser internado por 'estar morrendo'

Catorze promotores são indiciados por corrupção na Venezuela

Advogados de réus acusados de tentativa de golpe avaliam que voto de Fux 'lava a alma'

Presidente de Israel em Londres para protestar contra reconhecimento do Estado palestino

Inflação no Brasil desacelerou para 5,13% ao ano em agosto

Rover da Nasa encontra possíveis sinais de vida antiga em rochas marcianas

Veja o que se sabe sobre o ataque de Israel contra o Hamas no Catar

Moraes autoriza ida de Bolsonaro a hospital após julgamento

Pilotos alemães admitem dormir durante voos devido ao cansaço

IPCF indica momento positivo para compra de fertilizante para safra de verão

Jovem sofre parada cardíaca e morre durante procedimento nos glúteos no RJ