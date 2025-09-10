'Mostra a Trump que Brasil tem liberdade', diz petista sobre voto de Fux

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) afirmou que o voto do ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal) mostra que o processo jurídico do Brasil "tem liberdade".

O que aconteceu

Rosário disse que a discordância de Fux era "previsível". "Só vai comprovar, inclusive para aqueles que estão atacando o Brasil, que o julgamento é livre, é justo, houve direito de defesa", afirmou a deputada, ao chegar para a sessão da tarde, citando nominalmente o presidente norte-americano, Donald Trump.

"Os ministros [do STF] pensam com a própria cabeça", argumentou a deputada. Fux é o terceiro ministro da Primeira Turma a votar na ação sobre tentativa de golpe. Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram ontem pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete réus do chamado "núcleo crucial".

Fux defendeu a anulação do processo três vezes. O ministro entendeu que três preliminares levantadas pelas defesas devem ser acolhidas e cada uma delas deveria levar à anulação do processo. Para ele, a ação deveria ser julgada em primeira instância.

O deputado Rogério Carvalho (PT-MG) disse estar curioso pelo resultado final do voto de Fux. "Será que ele vai ter coragem de dizer nesse voto dele, intelectualmente, que não houve sequer tentativa de golpe, que as pessoas vieram realmente para fazer um piquenique e não havia intenção de golpe?", questionou o petista, que tem ido a quase todas as sessões do julgamento.

Receio da anistia

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) também disse que o posicionamento dissonante "era esperado". Líder do PT na Câmara, ele chegou por volta das 10h45, no meio da fala de Fux, e não mostrava animação, diferentemente dos outros dias de julgamento.

O petista mostrou preocupação com o avanço do projeto de anistia no Congresso. "Qualquer tipo de decisão da Câmara é uma brutal interferência no julgamento a indivíduos", disse, considerando que Bolsonaro deverá ser condenado.

"Para o governo, esse é um tema decisivo", afirmou Lindbergh. "Está ficando claro para cada deputado que esse é um momento de decisão: se é da base do governo, se não é da base do governo, porque, com certeza, o deputado que votar a favor de um projeto de anistia está se desligando completamente do governo."

A oposição trabalha para que a proposta seja votada já na semana que vem. O debate deverá ser levado ao colégio de líderes na segunda (16), para que a urgência seja pautada na próxima terça (17) e o mérito, votado já na quarta (18) —os governistas estão tentando impedir.

Bolsonaristas comemoraram

Os bolsonaristas presentes no julgamento elogiaram o voto de Fux. "Vai gerar uma grande insegurança jurídica. Teremos com certeza a entrada de dezenas, centenas de pedidos de revisão e de anulação com o voto que foi dado", afirmou o deputado Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição, durante a pausa para almoço.

As divergências fizeram com que eles mudassem o tom. Antes desanimado, os deputados André Fernandes (PL-CE) e Otoni de Paula (MDB-RJ) elogiaram o posicionamento do ministro e afirmaram que ele seria "uma esperança".