Gordura popular nos suplementos: para que serve o TCM?

TCM em excesso pode agravar níveis de colesterol e triglicérides em pessoas predispostas - Getty Images
do UOL

Colaboração para VivaBem

10/09/2025 15h01

O TCM, abreviação de triglicerídeos de cadeia média (ou MCT, em inglês), é um tipo de gordura encontrado naturalmente em alimentos como óleo de coco, óleo de palma e alguns laticínios. Nos suplementos, ele é produzido por meio de um processo industrial.

Sua principal característica é a absorção mais rápida pelo organismo, quando comparada aos triglicerídeos de cadeia longa, encontrados em óleos como azeite e soja. Ocorre que suas moléculas são menores, tornando a energia disponível para o corpo de forma mais ágil.

Uso esportivo e nutricional

No contexto esportivo, o TCM é visto como uma alternativa de energia para quem segue dietas low carb ou cetogênicas, muito reduzidas em carboidratos. Ele também pode ajudar atletas com alto gasto calórico a atingir a ingestão energética necessária. Pode ser consumido em shakes, sobre frutas ou até de colheradas, sempre com orientação de um nutricionista, que ajusta a quantidade conforme a dieta e o objetivo do atleta.

A ideia de que o TCM poderia melhorar o desempenho físico vem da hipótese de que a gordura rapidamente oxidada pouparia os estoques de glicogênio muscular, adiando a fadiga. Para quem não sabe, o glicogênio muscular é a forma de armazenamento de carboidratos no músculo, funcionando como uma reserva de energia rápida para atividades físicas.

No entanto, estudos mostram que a eficiência do TCM nesse sentido é baixa, especialmente se comparada a suplementos de carboidratos de alto índice glicêmico, como maltodextrina ou dextrose. Enquanto a glicose gera energia quase de forma imediata, o TCM precisa de mais tempo, em torno de 30 minutos, para ser metabolizado e disponibilizar energia às células musculares.

Cuidados, dosagem e limitações

Apesar de trazer energia, o TCM é uma gordura saturada, e seu consumo excessivo pode agravar níveis de colesterol e triglicérides em pessoas predispostas, além de contribuir para acúmulo de gordura no fígado se associado a dieta rica em lipídios e carboidratos.

Para quem busca ganho muscular, o foco principal deve ser treino de força e ingestão adequada de proteínas; a energia pode vir tanto do TCM quanto de outros alimentos, como batata-doce ou azeite.

O consumo diário recomendado varia entre 20 g e 40 g, podendo chegar a 50-60 g em estudos específicos, dependendo da dieta e do objetivo. É importante destacar que algumas pessoas podem apresentar efeitos gastrointestinais, como azia, enjoo ou diarreia, principalmente quando o suplemento é consumido em excesso.

Em resumo, o TCM pode oferecer energia de absorção mais rápida do que outras gorduras, mas não substitui carboidratos ou proteínas, e seu uso deve ser sempre orientado por um profissional de nutrição, garantindo segurança e eficácia dentro do plano alimentar individual.

*Com informações de reportagem publicada em 26/08/2020

