Giuliana Flores lança modelo de franquia; meta é ter até 15 lojas no 1º ano

Com forte atuação no e-commerce e 17 unidades próprias, a Giuliana Flores deu início ao seu processo de expansão por meio de franquias. A meta agora é abrir de 10 a 15 franquias no primeiro ano.

Loja franqueada custa R$ 450 mil

Prioridade é abrir em capitais e grandes centros urbanos. O foco são regiões de alto fluxo comercial e bairros nobres. Inicialmente, será concentrada no estado de São Paulo. O lançamento do modelo franquia foi feito em junho deste ano.

Franquia da marca custa R$ 100 mil (quiosque) e R$ 450 mil (loja). A empresa não informa qual é o faturamento médio mensal de uma franquia.

O modelo de franquia vem como complemento ao nosso plano de expansão. Continuaremos com unidades próprias em pontos estratégicos, mas as franquias nos permitem alcançar capilaridade em regiões onde a presença local de um franqueado pode potencializar o relacionamento com o cliente.

Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores

Empresa abre lojas boutique

Rosas preservadas têm duração de até cinco anos Imagem: Divulgação

Em 2025, a empresa abriu duas lojas boutique em São Paulo. Elas são menores e vendem exclusivamente rosas preservadas e coleções desenvolvidas especialmente para o varejo físico.

Rosas preservadas são destaque. São rosas naturais que passaram por um processo para manter o frescor. Elas têm duração de até cinco anos. A espécie é importada da Colômbia. Custam, em média, R$ 200.

Giuliana Flores foi criada em 1990, em São Caetano do Sul (SP). Além do e-commerce próprio, a rede tem 17 unidades próprias (13 lojas, 2 lojas boutique e 2 quiosques). Tem também três máquinas de vendas automáticas (2 no aeroporto de Guarulhos e 1 no Shopping Penha, em São Paulo). Vende ainda por meio de 300 parceiros de marketplace e 800 floriculturas.

Portfólio tem cerca de 10 mil itens. Isso inclui flores, arranjos, balões, pelúcias, chocolates, cestas especiais, kits, perfumes, acessórios e até bebidas. A marca tem parcerias com outras marcas, como Ferrero Rocher, Lindt e Chandon. A empresa atende cerca de 1.020 cidades no país. Por mês, vende mais de 2,5 toneladas de flores.

Empresa não abre faturamento. Informa apenas que em 2024 registrou um crescimento de 15% no faturamento, em relação a 2023.

Plano de expandir para o exterior. Clóvis Souza, CEO da Giuliana Flores, diz que, embora o foco inicial esteja na consolidação nacional da marca, a internacionalização está no radar estratégico da empresa. "Acreditamos que o modelo de negócio da Giuliana Flores tem grande potencial em mercados internacionais. Estamos mapeando oportunidades e estudando parceiros estratégicos para, no futuro, dar esse passo de forma estruturada e bem planejada", declara.

Treinar franqueado é fundamental, diz consultor

Expansão via franquias é decisão acertada. É o que diz Ruy Barros, consultor de negócios do Sebrae-SP. "A marca está no mercado há 35 anos, é forte no e-commerce, tem um marketplace com produtos variados e opera lojas próprias. Diante desse cenário, nada mais natural do que expandir via franquias, para um crescimento rápido", declara.

Marca tem diferencial competitivo. A Giuliana Flores não vende apenas para o consumidor final. Ela também atende o segmento corporativo. "A marca está dentro do segmento de gifts [presentes], o que abre um campo enorme para atender clientes de outras empresas, como a oferta de brindes corporativos, por exemplo", afirma.

Modelo de negócio testado é garantia para franqueado. "Ao investir na marca, que já testou o seu modelo de negócio, o franqueado já tem uma certa garantia de sucesso. Ele não precisa 'inventar a roda', mas precisa ter ciência de que terá pouca independência, pois, no sistema de franquia, tudo é ditado pela franqueadora", afirma.

Desafios para franqueado e franqueadora. Barros diz que o franqueado precisa, não apenas se identificar com o negócio, mas conhecer a fundo os produtos do mercado floral e, em especial, os diferenciais da marca, como a rosa preservada que vem da Colômbia. "Para preencher essa lacuna, a franqueadora deve focar em treinamento do franqueado e sua equipe. Isso ajuda ainda a padronizar o atendimento em toda a rede da marca", diz.

