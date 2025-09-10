Gasto com Saúde sobe 0,54% em agosto ante alta de 0,45% em julho no IPCA

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais saiu de um avanço de 0,45% em julho para uma alta de 0,54% em agosto, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,07 ponto porcentual para a taxa de -0,11% do IPCA do último mês.

O resultado foi sustentado pelos aumentos de 0,80% nos itens de higiene pessoal e de 0,50% no plano de saúde.