Gana receberá imigrantes da África Ocidental deportados pelos EUA

10/09/2025 21h26

Gana aceitou receber em seu território os imigrantes da África Ocidental deportados pelos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira (10) o presidente ganense, John Mahama.

A expulsão de pessoas para países terceiros - onde nunca viveram, em muitos casos - tem sido uma das medidas mais contundentes contra a imigração irregular do presidente americano, Donald Trump, em particular o envio de centenas deles para a prisão de segurança máxima Cecot em El Salvador.

Mahama informou à imprensa que Gana concordou em acolher cidadãos do leste africano, onde um acordo regional permite viajar sem necessidade de visto.

"Os Estados Unidos nos contataram para que aceitássemos cidadãos de terceiros países que estavam sendo expulsos dos Estados Unidos. E acordamos com eles que os cidadãos da África Ocidental serão aceitos", disse Mahama.

Ele afirmou que um "primeiro grupo" de 14 pessoas havia chegado a Gana, entre elas "vários" nigerianos que desde então já retornaram ao seu país de origem, embora não tenha fornecido datas.

Gana tem sido por anos lar de imigrantes nigerianos. Nas últimas semanas, porém, ocorreram alguns protestos contra pessoas dessa nacionalidade em várias cidades, nas quais elas foram culpadas pelo aumento da criminalidade.

Desde o retorno de Trump à presidência em janeiro, a Casa Branca tem deportado cidadãos de países terceiros para o Sudão do Sul, empobrecido e devastado pela guerra. Também há acordos com Uganda, Ruanda e Essuatíni.

Na América Latina, El Salvador, Panamá e Costa Rica aceitaram os imigrantes expulsos por Washington.

