Topo

Notícias

Fux vota pela absolvição de ex-comandante da Marinha Almir Garnier

10/09/2025 18h16

Conforme a denúncia, Almir Garnier participou de uma reunião em que o ex-presidente apresentou minutas com estudos para decretação das medidas de exceção. A ideia teria sido rechaçada pelos comandantes da Aeronáutica e Exército.

A PGR também apontou que o almirante se negou a transmitir o cargo para o novo comandante indicado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No entendimento de Fux, o militar não praticou atos executórios e que a mera presença em reuniões não é suficiente para a condenação. 

"A conduta narrada na denúncia e atribuída ao réu Almir Garnier está muito longe de corresponder a de um membro de associação criminosa", afirmou. 

O ministro prossegue seu voto e analisa as condutas dos demais réus. 

Quem são os réus

Jair Bolsonaro - ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;

Mauro Cid - ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. 

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Wall Street fecha sem tendência definida, cautelosa antes de dado de inflação

Três ex-agentes do FBI acusam atual diretor de politizar agência

Líder de megaigreja mexicana é acusado de tráfico sexual nos EUA

Aprovada urgência de PL que libera R$ 1,5 bi para saúde e educação

Rússia condena ataque israelense ao Catar e diz que é "violação grave" da Carta da ONU

Fux vota pela absolvição de ex-comandante da Marinha Almir Garnier

Julgamento de Bolsonaro movimenta internet e Dino sofre ameaças inspiradas no Nepal

Trump afirma que ativista de direita Charlie Kirk "está morto"

Pescadores atingidos por queda de barragem do Fundão recebem benefício

Petróleo segue em alta por tensões geopolíticas

Ativista político, influenciador e apoiador de Trump: quem era Charlie Kirk