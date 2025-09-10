Topo

Fux vota para condenar Mauro Cid pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático

10/09/2025 17h57

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Luiz Fux votou nesta quarta-feira para condenar Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo crime de tentativa de abolição violenta do estado democrático durante julgamento pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Fux votou para rejeitar a acusação pelo crime de tentativa de golpe de Estado contra Mauro Cid, por argumentar que esse tipo penal, segundo ele, foi absorvido pelo de abolição violenta do Estado Democrático.

O ministro também se manifestou por absolver o ex-ajudante de dano qualificado e de deterioração de patrimônio tombado. Ele já havia dito que iria rejeitar a acusação por organização criminosa contra todos os réus.

