Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes na trama golpista

O ministro Luiz Fux votou pela absolvição de Jair Bolsonaro (PL) em todos os cinco crimes apontados na ação no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a trama golpista.

Com isso, o placar na Primeira Turma está 2 a 1 pela condenação do ex-presidente.

O que aconteceu

Ao ler seu voto sobre o ex-presidente, Fux atacou a denúncia apresentada pela PGR. O ministro apontou que a Procuradoria-Geral da República não descreveu a conduta de Bolsonaro individualizada. "As condutas praticadas pelo réu durante seu mandato como presidente da República não podem configurar o crime previsto no 359M [golpe de Estado] do Código Penal", afirmou.

Fux justificou que ataques ao sistema eleitoral não podem configurar tentativa de abolição do Estado democrático de Direito. O ministro citava parte da denúncia que afirma que Bolsonaro planejou a propagação de ataques as urnas eletrônicas durante suas lives. "A simples defesa não pode ser considerada narrativa subversiva", disse.

Durante o voto, Fux comparou o ato golpista em janeiro de 2023 aos protestos de junho de 2013, que começaram com as críticas ao aumento no preço das passagens de ônibus. Fux argumentou que "não configuram crimes" eventuais acampamentos ou manifestações, "mesmo quando isso inclua a irresignação pacífica contra poderes públicos". O ministro defendeu também que o 8 de Janeiro "não é suficiente para configurar a tentativa".

Em contraponto aos demais ministros, Fux citou que não há punição para a cogitação de um crime. "Ninguém pode ser punido pela cogitação. Ainda há outras condutas praticadas na fase externa do 'intercrime', que não atraem qualquer resposta penal. São comportamentos que caracterizam meros atos preparatórios, consistentes na consecução dos meios hábeis e a garantia e o sucesso da empreitada criminosa", argumentou o ministro.

Fux também defendeu três vezes a anulação do processo. O ministro entendeu que três preliminares levantadas pelas defesas devem ser acolhidas e cada uma delas deveria levar à anulação do processo. Para ele, a ação deveria ser julgada em primeira instância. Caso não consiga maioria, o ministro sugere que, se o processo continuar na corte, seja analisado pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma.

A anulação da condenação de Lula foi relembrada por Fux. O ministro afirmou que o STF anulou o julgamento por incompetência relativa para argumentar que no caso da ação contra Bolsonaro estaria sendo desrespeitado o foro apropriado. Em 2021, o Supremo anulou o julgamento contra Lula. Na ocasião, os ministros entenderam que o então juiz Sergio Moro não era competente para julgar o petista.

Fux é o terceiro ministro da Primeira Turma a votar na ação sobre tentativa de golpe. Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram ontem pela condenação do ex-presidente e dos outros sete réus do chamado "núcleo crucial. Depois de Fux, é a vez da ministra Cármen Lúcia e, por fim, do presidente da turma, Cristiano Zanin. Há sessões marcadas até sexta-feira (12).

Apesar de dizer que STF é incompetente para julgar, Fux já condenou golpistas do 8 de Janeiro. Segundo a colunista do UOL Daniela Lima, a posição do ministro causou espanto aos colegas do Supremo. Mais de 400 pessoas foram condenadas por conta dos atos antidemocráticos. Em todos os casos, Fux acompanhou a maioria da corte.

O ministro fez voto com diferentes indiretas a Moraes. Fux ressaltou inúmeras vezes sobre a importância do papel do juiz e afirmou que o STF serve de referência para o Judiciário de todo o país. "O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência", disse.

Fux ainda criticou o "tsunami de dados" nas provas. Para o ministro, o direito à defesa foi cerceado, concordando com os argumentos dos advogados a respeito da dificuldade de analisar o material da investigação. "Salta aos olhos a quantidade de material probatório envolvido. Os arquivos totalizaram 70 terabytes", disse.

A competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo o plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal. Porque, se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Está sendo julgado como presidente, mas está sendo julgado como se presidente fosse.

Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao STF realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente, sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras.

Luiz Fux, ministro do STF

Fux já havia sinalizado que iria divergir

Moraes falava das preliminares, quando Fux sinalizou possíveis divergências. Ele interrompeu a fala do relator da ação penal e disse ao presidente da Turma que voltaria à análise dessas questões antes de seu voto —o que ocorreu hoje.

Fux e Moraes divergiram também no caso da cabeleireira. Em março deste ano, Fux suspendeu o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues. Ela foi condenada a 14 anos de prisão por participar do 8 de Janeiro e ganhou notoriedade por pichar a estátua da Justiça em frente ao STF com batom. Fux sugeriu uma pena menor, de um ano e seis meses, mas foi voto vencido.

O ministro também foi único a discordar do uso da tornozeleira eletrônica para Bolsonaro. Fux considerou as restrições determinadas ao ex-presidente muito duras e sem provas novas para sustentá-las —na época, Moraes determinou também a proibição do uso das redes sociais.

Fux, entretanto, costuma mais concordar do que discordar de Mores em geral. Poupado nas sanções determinadas pelo governo de Donald Trump, nos EUA, assim como André Mendonça e Nunes Marques, ele concordou com o relator da trama golpista em 74,8% dos casos, segundo levantamento foi feito pelo UOL com dados do painel Informação à Sociedade do STF.

Os réus do "núcleo crucial"

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

ex-presidente da República; Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência;

deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência; Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha;

almirante e ex-comandante da Marinha; Anderson Torres , ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;

, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional; Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo;

tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; foi delator no processo; Paulo Sérgio Nogueira, general da reserva e ex-ministro da Defesa;

general da reserva e ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Participaram desta cobertura

Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Eduarda Esteves, Saulo Pereira Guimarães, Luccas Lucena e Victoria Bechara, do UOL, em São Paulo

Mateus Coutinho, Lucas Borges Teixeira e Leticia Casado, do UOL, em Brasília