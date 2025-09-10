Fux terá missão difícil para divergir, diz advogado sobre julgamento no STF

O perfil do ministro Luiz Fux, conhecido por decisões mais duras e ligação com o Ministério Público, dificulta sua tarefa de divergir no julgamento do "núcleo crucial" da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), avalia o advogado criminalista Bruno Salles no Poder e Mercado, do Canal UOL.

Segundo Salles, Fux enfrenta a pressão de seus próprios precedentes e da maioria formada na Corte, com poucos votos históricos favoráveis a réus em temas ligados à democracia.

O ministro Flávio Dino chama a atenção do fato de que durante uma manifestação em Brasília, quando Luiz Fux ainda era presidente do STF, o ministro teria passado a noite no Supremo porque havia aquele receio de uma invasão de caminhoneiros.

Quem segurou bastante isso, segundo reportagens, foi o ministro Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli, inclusive ligando para o governador Ibaneis Rocha e o ameaçando de prisão caso algum caminhão invadisse a barreira que existia ali na Esplanada dos Ministérios. Isso foi muito antes de 8 de Janeiro, quando essas animosidades aconteciam.

Esses ministros chamam a atenção para o ministro Luiz Fux sobre o seu próprio passado: 'Olha, você já votou dessa forma, já teve esse precedente'. Ele inclusive já votou para aplicação de penas muito altas no 8/1.

Fux é um dos ministros menos garantistas do Supremo. Ele também é oriundo do Ministério Público. Mas é ainda muito mais linha dura que Alexandre de Moraes. Quem diz e mostra isso são os números de habeas corpus, de recursos especiais e extraordinários concedidos a favor dos réus. Bruno Salles, advogado criminalista

Salles avalia que, caso Fux queira divergir da maioria, terá pouco respaldo em decisões anteriores e precisará buscar apoio nos votos de colegas para sustentar eventuais questionamentos processuais.

Agora ele tem uma missão difícil. Se quiser calibrar penas e defender nulidades, terá que ir com precedentes de colegas, porque ele terá muito pouco, e, talvez, ir contra seus próprios precedentes. Bruno Salles, advogado criminalista

Veja a íntegra do programa: