Daniela Lima: Fux se isola no STF, mas faz isso estrategicamente

O distanciamento do ministro Luiz Fux dos colegas do STF (Supremo Tribunal Federal) após seu voto polêmico no julgamento do "núcleo crucial" da trama golpista pode ser uma escolha estratégica, afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

O voto, alinhado a argumentos das defesas dos réus de 8 de janeiro, gerou críticas sobre coerência e especulações sobre o objetivo de manter influência futura, diante de possíveis indicações ao STF.

O ministro se colocou em uma posição de isolamento, mas de forma muito estratégica. Pode estar apostando na vitória de um candidato para manter a influência no Supremo Tribunal Federal, mesmo saindo. Daniela Lima, colunista do UOL

Para Daniela Lima, o histórico recente do ministro reforça críticas sobre a coerência dele. Fux não questionou a competência do STF em decisões anteriores, aponta a jornalista.

O Fux que votou na aceitação da denúncia não suscitou lá atrás a questão de que o STF não devia ser o foro para análise dessa denúncia. Essas questões já haviam sido colocadas pela defesa e não foram suscitadas pelo ministro. Daniela Lima, colunista do UOL

'Solidariedade a Moraes é majoritária no STF', diz Daniela Lima

Daniela Lima relata clima de solidariedade majoritária a Alexandre de Moraes no STF após voto de Fux; ministros veem atitude como desleal e temem aumento de ameaças ao relator.

Dentro do Supremo, há uma sensação majoritária de solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, atacado não de maneira direta ou nominal, mas em diversos pontos do voto do ministro Luiz Fux de uma maneira que foi considerada desleal, não só ao Alexandre, mas à própria Corte por dois dos integrantes com os quais conversei hoje.

Conversando com colegas que estão acompanhando a sessão lá de dentro, há uma determinação dos ministros de nem sequer dirigir o olhar para Fux nesse momento. O único que o faz, segundo apurei, é Cristiano Zanin, que é o presidente da sessão.

Há uma outra avaliação entre os ministros do Supremo de que Fux politizou o julgamento. Por várias vezes ele citou o processo do mensalão, dizendo que aquilo ali, sim, era muito grave e considerado um atentado ao Estado Democrático de Direito. Daniela Lima, colunista do UOL

'Voto de Fux não muda condenação de Bolsonaro', diz Sakamoto

Leonardo Sakamoto aponta que, apesar do voto divergente de Fux, a maioria do STF deve condenar Bolsonaro; voto abre debates, mas não altera resultado prático para o ex-presidente.

O voto do ministro Fux abre bastante discussão, mas não libera Jair Bolsonaro da cadeia. Até porque ele é minoritário. A opinião dele é minoritária na Turma. Há incoerência no ministro, como dissemos há pouco, que ao aceitar a denúncia, adjetivou como repugnante os atos e hoje vai no sentido totalmente oposto.

Com esse voto, claramente, ele continua com passe livre pra Disney e pra Epcot Center, para as ruas de compras em Miami e de Los Angeles, ou de Nova York, mas é claro que ele acaba jogando os colegas na fogueira de Trump. Abrindo caminho, inclusive, para a lei Magnitsky aos outros colegas da Primeira Turma, assim como já está Alexandre de Moraes.

O voto do Fux é um grande porta-voz dos advogados do núcleo crucial da trama golpista. Está repetindo e usando os argumentos dos advogados e caminhando junto com eles. Não estou falando que ele está cumprindo essa tarefa combinado, mas que o voto dele atende totalmente a esses advogados. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

