Flotilha para Gaza relata segundo ataque de drone contra barco em porto da Tunísia

Por Tarek Amara e Enas Alashray

SIDI BOU SAID, Tunísia (Reuters) - A Global Sumud Flotilla, uma iniciativa de ajuda internacional para entregar suprimentos vitais para Gaza, disse na quarta-feira que um de seus barcos foi atacado por um drone em um porto da Tunísia, o segundo ataque desse tipo em dois dias.

A GSF, que está tentando romper o bloqueio naval de Israel e entregar ajuda humanitária à Gaza devastada pela guerra usando barcos civis, disse em um comunicado que todos os passageiros e tripulantes saíram ilesos.

A GSF relatou o primeiro ataque na terça-feira, dizendo que uma de suas embarcações havia sido atingida por um drone em águas tunisianas no porto de Sidi Bou Said, segundo informações que as autoridades tunisianas disseram ser falsas.

Um porta-voz da Guarda Costeira da Tunísia não respondeu a uma ligação da Reuters na quarta-feira.

Um dos organizadores da flotilha acusou Israel de realizar o ataque.

"Israel continua a violar a lei internacional e a nos aterrorizar. Navegaremos para romper o bloqueio em Gaza, não importa o que eles façam", disse Saif Abukeshek, membro do comitê de direção da GSF, à Reuters.

Os militares israelenses não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

A flotilha postou um vídeo no Instagram do suposto ataque, mostrando um objeto luminoso atingindo o barco e fogo irrompendo a bordo. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente o vídeo.

Após o ataque, centenas de pessoas se reuniram perto do porto, onde os barcos da flotilha estavam localizados no momento do incidente, agitando bandeiras palestinas e cantando slogans contra Israel e os Estados Unidos.

O grupo disse que o Alma, de bandeira britânica, sofreu danos causados por incêndio em seu convés superior e que uma investigação estava em andamento.

Várias ambulâncias correram para o porto, enquanto uma testemunha da Reuters relatou que barcos da guarda costeira estavam perto do Alma.

A flotilha é apoiada por delegações de 44 países, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg e a política de esquerda portuguesa Mariana Mortágua.

(Reportagem de Tarek Amara, Enas Alashray e Ahmed Tolba)