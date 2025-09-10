Topo

Filhos de Bolsonaro exaltam voto de Fux nas redes sociais e pedem anulação de julgamento

10/09/2025 16h34

Os filhos e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais nesta quarta-feira, 10, dia do julgamento sobre a suposta trama golpista pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), para enaltecer o voto do ministro Luiz Fux, mesmo antes de sua conclusão. Fux acolheu preliminares que poderiam anular o julgamento se ele for acompanhado por mais dois ministros na Primeira Turma do STF. Por enquanto, ele está isolado na posição.

No X (antigo Twitter), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou diversos vídeos em apoio ao posicionamento do ministro. Em uma das publicações, que já ultrapassa meio milhão de visualizações, Flávio escreveu: "O que pedimos desde o começo era a aplicação da lei, independentemente da crença ou escolha política do ministro relator. Fux traz luz a todas as injustiças que Bolsonaro sofreu".

Flávio também declarou que "o cardápio de nulidades - inquestionáveis - para anular toda a farsa conduzida por Alexandre de Moraes é infinito", fazendo referência à condução do processo pelo ministro do STF.

Em outra postagem, o senador afirmou: "Fux nada mais está fazendo do que sendo juiz!". O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), outro filho do ex-presidente, também se manifestou. "Anula a inquisição", escreveu em seu perfil.

Na mesma linha, o deputado federal General Pazuello (PL-RJ) também reforçou o discurso em favor da anulação do julgamento. Ainda na rede social X, o parlamentar escreveu. "O voto de Fux é um respiro para todos". "ANULA TUDO".

O PL, partido de Bolsonaro, também se manifestou nas redes, expressando apoio ao voto do ministro e defendendo a anulação do processo. "Fux mostrou imparcialidade diante da injustiça contra Bolsonaro", "Fux honra a toga" e "ANULA TUDO".

