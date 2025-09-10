Fechamento do mercado financeiro

Topo

10/09/2025 18h35

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,52%

Pontos: 142.348,70

Máxima de +1,1% : 143.182 pontos

Mínima estável: 141.612 pontos

Volume: R$ 18,79 bilhões

Variação em 2025: 18,34%

Variação no mês: 0,66%

Dow Jones: -0,48%

Pontos: 45.490,92

Nasdaq: +0,03%

Pontos: 21.886,06

Ibovespa Futuro: +0,44%

Pontos: 144.260

Máxima (pontos): 144.910

Mínima (pontos): 142.970

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,89

Variação: +0,11%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,52

Variação: +1,84%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,85

Variação: -0,82%

Ambev ON

Preço: R$ 12,40

Variação: +0,57%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,41

Variação: +2,56%

Vale ON

Preço: R$ 56,58

Variação: +0,69%

BRF SA ON

Preço: R$ 20,26

Variação: +2,89%

Itausa PN

Preço: R$ 11,07

Variação: +0,09%

Global 40

Cotação: 726,948 centavos de dólar

Variação: estável

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4064

Venda: R$ 5,4069

Variação: -0,54%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,54

Venda: R$ 5,64

Variação: -0,27%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4117

Venda: R$ 5,4123

Variação: -0,29%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5300

Venda: R$ 5,6200

Variação: -0,25%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5.429,00

Variação: -0,6%

- Euro

Compra: US$ 1,1695 (às 18h33)

Venda: US$ 1,1698 (às 18h33)

Variação: -0,11%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3260

Venda: R$ 6,3270

Variação: -0,58%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5300

Venda: R$ 6,6420

Variação: +0,03%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.682,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0 01%

