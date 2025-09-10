FBI confirma prisão de suspeito de matar Charlie Kirk

O diretor do FBI, Kash Patel, informou que um suspeito da morte de Charlie Kirk foi preso na noite de hoje. Kirk morreu após levar um tiro enquanto discursava em uma universidade no estado americano de Utah.

O que aconteceu

"O autor do horrível tiroteio de hoje que tirou a vida de Charlie Kirk está agora sob custódia". Kash Patel publicou a frase no X por volta das 19h20, agradecendo a colaboração das autoridades locais.

Identidade do suspeito não foi revelada. Patel também informou que mais informações serão fornecidas quando possível.

Porta-voz da universidade chegou a anunciar uma prisão mais cedo, mas recuou. Ellen Treanor também chegou a afirmar que o atirador estava em uma construção a cerca de 180 metros de Kirk.

Charlie Kirk era casado e tinha dois filhos Imagem: Gage Skidmore / Wikimedia Commons

Quem era Charlie Kirk

Kirk era influenciador e ativista de extrema direita. Apoiador do presidente Donald Trump, ele presidia a organização Turning Point USA, comandava o podcast e programa de rádio The Charlie Kirk Show e fazia aparições frequentes na prisão.

Ativista conservador discursava em palco quando foi atingido. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram Kirk em um palco tipo tenda, quando um tiro é disparado. Ele se inclinou para o lado e pôs uma das mãos no pescoço. O público começou a correr.