Farmacêutica Merck desiste de construir centro de pesquisa bilionário no Reino Unido

10/09/2025 15h22

O grupo farmacêutico americano Merck anunciou, nesta quarta-feira (10), a sua decisão de não concluir a construção de um centro de pesquisa avaliado em um bilhão de libras (cerca de US$ 1,35 bilhão ou R$ 7,34 bilhões) em Londres e atribuiu a decisão à falta de investimento do governo britânico no setor. 

A empresa, também conhecida como MSD, informou em um comunicado que "não prevê mais ocupar o local de Belgrove House em King's Cross", no centro de Londres, onde 800 pessoas passariam a trabalhar a partir de 2027. 

A Merck também encerrará, antes do fim do ano, suas atividades em dois laboratórios de Londres (London Bioscience Innovation Centre e Francis Crick Institute), o que acabará com 125 postos de trabalho. 

A decisão "reflete as dificuldades enfrentadas pelo Reino Unido para remediar a falta de investimentos no setor das ciências da vida e a desvalorização geral dos medicamentos e vacinas inovadoras por parte dos sucessivos governos britânicos", explicou a farmacêutica, confirmando uma informação do jornal Financial Times. 

"Em poucas palavras, o Reino Unido não é competitivo em escala internacional", especificou a MSD ao veículo financeiro.

Um porta-voz do Executivo britânico disse à AFP que o governo está "pronto para apoiar as pessoas afetadas" pela decisão da empresa, sem reagir diretamente ao anúncio. 

A decisão da companhia chega meses depois de a farmacêutica britânica AstraZeneca abandonar um projeto de fábrica de vacinas na região de Liverpool por falta de apoio governamental. 

As farmacêuticas enfrentam há meses as pressões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que quer forçá-las a investir e produzir nos Estados Unidos. 

A Merck faz parte das 17 empresas às quais o mandatário republicano pediu que apresentassem "compromissos firmes" para reduzir o preço de seus produtos nos EUA até 29 de setembro, sob a ameaça de represálias. 

