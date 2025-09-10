Bolsonaro não pediu a Moraes para ser internado por 'estar morrendo'

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que Jair Bolsonaro (PL) teria procurado Alexandre de Moraes para pedir internação imediata em um hospital de Brasília, já que estaria "morrendo".

Recentemente, a defesa do ex-presidente solicitou ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) uma autorização para que Bolsonaro deixe a prisão domiciliar para fazer uma cirurgia de pele no domingo, após o julgamento da trama golpista. Trata-se de um procedimento médico simples, com previsão de alta para o mesmo dia.

O que diz o post

"URGENTE: Bolsonaro acaba de afirmar a Alexandre de Moraes que está morrendo e pede internação imediata ao Hospital DF Star", diz o texto que acompanha a publicação.

Abaixo da mensagem, há uma foto de Bolsonaro ao lado de uma imagem de Moraes.

Por que é falso

Defesa pediu autorização para Bolsonaro realizar procedimento médico. Na segunda, os advogados solicitaram a Moraes uma permissão para que o ex-presidente pudesse deixar a prisão domiciliar e ir ao Hospital DF Star, em Brasília, para retirar lesões na pele no domingo. O pedido médico é assinado por Cláudio Birolini, chefe da equipe de cirurgia. Não há necessidade de internação e a previsão de alta é para o mesmo dia (aqui e aqui). Portanto, não se trata de um problema grave de saúde, como insinuam as publicações enganosas.

Ex-presidente fará cirurgia dermatológica. O relatório médico descreve o procedimento como "exérese e sutura de hemangioma, linfangioma ou nevus", que é a retirada de lesões da pele e o posterior fechamento com pontos. O documento ainda menciona dois CIDs (códigos internacionais de doença) relacionados ao ex-presidente: o CID-10 D22.5, referente a lesões pigmentadas, como pintas; e o CID-10 D48.5, que é uma lesão na pele sem natureza definida (aqui).

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. Moraes tomou a medida após entender que o ex-presidente desrespeitou medidas cautelares impostas pelo STF (aqui). Desde então, Bolsonaro deixou a prisão domiciliar uma vez, também por questões médicas. Em 12 de agosto, ele foi autorizado a realizar uma bateria de exames após se queixar de refluxo e soluços (aqui). Quatro dias depois, o ex-presidente realizou testes clínicos no Hospital DF Star, que apontaram um quadro de infecções pulmonares residuais, esofagite e gastrite. Bolsonaro retornou no mesmo dia para a prisão domiciliar e retomou o tratamento com medicamentos (aqui).

Julgamento de Bolsonaro deve terminar na sexta. Nesta semana, os ministros da Primeira Turma do STF analisam a ação penal contra o chamado "núcleo crucial" da trama golpista, do qual o ex-presidente e outros sete réus fazem parte.

