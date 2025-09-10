Topo

Existem exercícios físicos mais adequados para homens e mulheres?

Diferenças entre os sexos podem fazer com que alguns treinos sejam mais vantajosos para elas ou para eles - Getty Images
do UOL

Colaboração para VivaBem

10/09/2025 17h43

Todo mundo já ouviu falar da importância de se exercitar. Os treinos fortalecem o coração, melhoram a disposição, preservam músculos e ossos, e ainda prolongam a vida. Mas será que homens e mulheres podem se beneficiar de exercícios específicos de acordo com o sexo? A ciência mostra que sim —ainda que com ressalvas.

As diferenças entre os sexos em anatomia, fisiologia e composição corporal podem fazer com que alguns treinos sejam mais vantajosos para elas ou para eles.

Ainda assim, a regra geral é que qualquer pessoa pode se beneficiar de praticamente todas as modalidades, desde que adaptadas ao seu nível de condicionamento, idade, histórico de lesões e objetivos pessoais.

Elas têm a ganhar com treinos de força

Para as mulheres, investir em exercícios de fortalecimento do core (abdome, quadril, lombar), glúteos e pernas traz benefícios que vão muito além da estética.

Um abdome e quadris fortes ajudam a prevenir lesões, proteger a região pélvica, evitar incontinência urinária (comum após a gravidez) e prolapsos (quando "caem" órgãos como bexiga e útero), além de melhorar a função sexual e a recuperação no pós-parto.

Durante a menopausa, quando a queda do estrogênio acelera a perda óssea e aumenta o risco de osteoporose, o treino com pesos se torna ainda mais importante. O estresse mecânico dos exercícios de resistência estimula a formação de massa óssea e reduz a chance de quedas e fraturas, funcionando como uma espécie de "preventivo" contra o enfraquecimento dos ossos.

Alongamento - iStock - iStock
Imagem: iStock

Eles precisam trabalhar a flexibilidade

Os homens, por outro lado, costumam priorizar a hipertrofia e a força, especialmente na parte superior do corpo. Isso é favorecido pela testosterona, que naturalmente aumenta a massa muscular. O problema é que esse foco pode deixar de lado algo crucial: a flexibilidade.

Como os músculos masculinos tendem a ser mais encurtados e os quadris menos móveis, práticas como ioga e pilates se tornam especialmente valiosas. Elas aumentam a amplitude de movimento, melhoram a postura, a coordenação e ainda trazem benefícios mentais, como foco e relaxamento.

Apesar de a maioria dos homens ser menos flexível que as mulheres — em parte devido à influência do estrogênio no corpo feminino —, o treino consistente de alongamento pode inverter esse cenário.

Exercícios que funcionam para todos

Independentemente do sexo, um treino realmente eficiente combina atividades aeróbicas, de força, flexibilidade e equilíbrio. Isso significa que o ideal é misturar corrida, bicicleta, musculação, alongamentos e práticas funcionais.

Além dos exercícios em si, os resultados só aparecem quando o treino está aliado a uma dieta balanceada, sono adequado e acompanhamento de profissionais de saúde e educação física.

Veja o que os especialistas consultados por VivaBem indicam de exercícios físicos para cada gênero:

Agachamento - iStock - iStock
Imagem: iStock

Sugestões para mulheres

  • Agachamentos, afundo, lunges (avanços) e elevação pélvica: fortalecem pernas, glúteos e quadris, além de melhorar equilíbrio e estabilidade.
  • Levantamento terra: trabalha vários grupos musculares de uma só vez, incluindo os das costas.
  • Treino de força com halteres, pranchas e abdominais: tonifica braços, abdome e core.
  • Corrida, ciclismo ou natação: complementam o treino com benefícios cardiovasculares.
  • Treinos intervalados de alta intensidade (HIIT): aceleram a queima de gordura e aumentam a capacidade cardiovascular.
Supino - LightFieldStudios/IStock - LightFieldStudios/IStock
Imagem: LightFieldStudios/IStock

Sugestões para homens

Para os homens, os princípios básicos de treinamento de força e cardiovascular são semelhantes, mas a ênfase pode ser dada a diferentes grupos musculares, como para desenvolver a parte de cima do corpo ou buscar redução de gordura.

  • Supino, puxadas e barra fixa: desenvolvem peito, costas e braços.
  • Remada: trabalha os músculos das costas, ombros e braços, ajudando a promover um desenvolvimento muscular equilibrado.
  • Desenvolvimento de ombros: focado nos músculos deltoides, esse exercício ajuda a desenvolver os ombros e músculos estabilizadores.
  • Flexões de braço com peso extra: um exercício versátil e que trabalha os músculos do peito, ombros, tríceps e core.
  • Pranchas e abdominais: fortalecem o core e combatem o acúmulo de gordura abdominal.
  • Corrida, ciclismo ou natação: essenciais para a saúde cardiovascular e controle de peso.
  • Alongamentos para melhorar a flexibilidade: dos isquiotibiais (para panturrilhas e pernas), frontal (para peitos e ombros), do quadríceps (para os músculos da parte frontal da coxa) e abertura de pernas com flexão lateral (para alongar o interno das coxas, virilha e os músculos adutores).

*Com informações de reportagem publicada em 14/06/2024

