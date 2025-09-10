Topo

EUA tem inesperada queda de preços ao produtor

10/09/2025 11h05

Os preços ao produtor nos Estados Unidos caíram inesperadamente em agosto, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira (10), impulsionados em parte por uma recessão nos setores de energia e comércio. 

O índice de preços ao produtor (IPP) caiu 0,1% em relação ao mês anterior, de acordo com dados do Departamento do Trabalho, enquanto os analistas esperavam um aumento de 0,3%. A última queda mensal deste tipo foi registrada em abril.

Esses dados são divulgados enquanto os responsáveis políticos tentam avaliar os efeitos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump e foram publicados exatamente uma semana antes da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central) sobre política monetária e taxas de juros.

Uma inflação persistentemente elevada pode dificultar o corte das taxas pelo Fed.

No entanto, a inflação moderada, juntamente com um mercado de trabalho debilitado, faz com que os analistas esperem que o banco central adote um recorde de 25 pontos-base este mês.

Ao contrário do índice de preços ao consumidor (IPC), que mede as variações nos preços dos bens e serviços pagos pelos consumidores, o IPP mede a evolução dos preços dos bens e serviços produzidos pelas empresas.

bys/sst/ad/nn/jmo/aa

© Agence France-Presse

