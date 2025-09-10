Empresa de infraestrutura de IA Nebius arrecada US$3 bi para impulsionar crescimento

LONDRES (Reuters) - O Nebius Group disse nesta quarta-feira que busca captar US$3 bilhões para impulsionar o crescimento de seu principal negócio de nuvem de inteligência artificial, na esteira de seu acordo de US$17,4 bilhões com a Microsoft .

O financiamento inclui uma oferta privada de US$2 bilhões em notas seniores conversíveis e uma oferta pública subscrita de US$1 bilhão em ações classe A da empresa.

O Goldman Sachs é o principal gestor da oferta, juntamente com o Morgan Stanley, o BofA Securities e o Citigroup como gestores adicionais.

A Nebius disse que usará os recursos para financiar o crescimento contínuo, incluindo a aquisição de poder computacional e hardware adicionais, garantindo terrenos com fornecedores confiáveis e expandindo a presença de seus centros de dados.

Na segunda-feira, a Nebius, sediada em Amsterdã, anunciou que forneceria à Microsoft capacidade de infraestrutura de GPU por um período de cinco anos. A Microsoft também pode adquirir capacidade de serviços adicionais no âmbito do acordo, elevando o valor total do contrato para cerca de US$19,4 bilhões.

Na terça-feira, as ações da Nebius listadas na Nasdaq subiram mais de 49%, atingindo um recorde, impulsionadas pelo acordo com a Microsoft. Elas subiram 245% até o momento este ano.

A Nebius surgiu de um acordo para dividir os ativos da empresa russa de tecnologia Yandex.

(Reportagem de Lucy Raitano)