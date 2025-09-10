Embraer recebe encomenda de 50 jatos E195-E2 de companhia aérea dos EUA

Por Allison Lampert e David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A Embraer anunciou nesta quarta-feira que recebeu uma encomenda envolvendo 50 pedidos firmes de jatos E195-E2, um negócio avaliado em cerca de US$4,4 bilhões a preços de tabela das aeronaves.

A encomenda foi feita pela norte-americana Avelo Airlines, que será a primeira companhia aérea dos Estados Unidos a operar a aeronave, afirmou a fabricante brasileira.

O pedido envolve ainda direitos de compra de outras 50 aeronaves, que não estão computados no valor da encomenda divulgado pela companhia.

A Embraer, que vinha fazendo mistério desde semana passada sobre o anúncio em meio ao tarifaço dos EUA contra o Brasil, afirmou que os jatos E2 comprados pela Avelo vão complementar a frota de Boeings 737NG da companhia aérea.

O E195-E2 é o maior jato comercial da Embraer, com capacidade para 146 passageiros em classe única e um alcance de cerca de até 5.500 quilômetros.

As ações da fabricante brasileira chegaram a renovar máxima histórica quando do anúncio da encomenda mais cedo, subindo mais de 3%, mas perderam fôlego pouco depois, e mostravam queda de 0,4% às 13h50, enquanto o Ibovespa tinha alta de 0,7%.

O anúncio desta quarta-feira coincide com um grande encontro de líderes do setor aeroespacial em Washington e ocorre em um momento em que a Embraer, a terceira maior fabricante de aviões do mundo atrás de Airbus e Boeing, tem feito lobby junto ao governo do presidente norte-americano, Donald Trump, para remover tarifas de importação de 10% que atingem seus produtos.

Os clientes dos EUA são responsáveis por 45% das vendas de aviões comerciais da Embraer e 70% das vendas de jatos executivos da companhia.

Arjan Meijer, presidente-executivo da Embraer Commercial Aviation, e Andrew Levy, presidente da Avelo Airlines, disseram a jornalistas em Washington que acreditam que as tarifas de importação dos EUA deveriam ser zero no mercado de aviação.

Levy disse que não está claro se os aviões enfrentarão tarifas de importação dos EUA quando forem entregues entre 2027 e 2032.

Meijer afirmou que a venda dos aviões para a Avelo é extremamente importante para a Embraer, que tem 21 companhias aéreas mundiais como clientes do avião. O executivo afirmou que a Embraer espera que outras companhias aéreas norte-americanas vejam o avião em ação e queiram comprá-lo.

Levy afirmou que o E195-E2 complementará a frota de jatos Boeing da Avelo. O executivo citou que o avião da fabricante brasileira ajudará a companhia aérea a expandir seus negócios e que com o tempo a aeronave substituirá os Boeings da frota e abrirá acesso à empresa a aeroportos com pistas menores que 1.500 metros.