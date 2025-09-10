Em voto que agrada aos EUA, Fux pede anulação do processo contra Bolsonaro

O ministro Luiz Fux pediu nesta quarta-feira a anulação do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados no julgamento da trama golpista na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.

Para o ministro, a ação deveria ter sido julgada na primeira instância da Justiça, não no STF. Caso não consiga maioria, Fux sugere que, se o processo continuar na corte, seja analisado pelo plenário do STF, e não pela Primeira Turma, como está sendo agora.

2 a 1

Com o voto de Fux, o placar a favor da condenação está em 2 a 1. Nesta quinta-feira, devem votar a ministra Cármen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma. Saiba o que acontece agora.

Voto 'além do esperado' pelos EUA

O correspondente Jamil Chade informa que membros e conselheiros do governo Trump comemoraram o duro voto de Fux, considerando que ele foi "além do esperado".

Para o colunista Reinaldo Azevedo, o ministro deu um voto "vergonhoso", considerando seu histórico no Supremo.

Josias de Souza alerta que, ao argumentar contra a posição do relator Alexandre de Moraes, Fux introduziu na ação do golpe o mesmo vírus que matou a Operação Lava Jato, dando aos advogados de defesa a possibilidade de anular as condenações no futuro.

Na mesma direção, Eduardo Scolese, da Folha de S.Paulo, afirma que o voto cria uma brecha para a anulação do julgamento em um futuro não tão distante.

Mas Josias lembra: a divergência de Fux não altera o placar: Bolsonaro deve ser condenado. E Igor Gielow, da Folha, lembra: apesar da comemoração dos bolsonaristas, o impacto do voto é limitado.

Leonardo Sakamoto afirma que, ao discordar do voto do relator, Fux garantiu a manutenção de seu visto para os EUA e jogou os colegas ministros numa fogueira.

Sakamoto também nota que em seu voto, que segundo ele normaliza o golpismo, Fux se cacifa a uma posição de poder no Supremo caso um nome alinhado a Bolsonaro, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seja eleito presidente em 2026.

E Daniela Lima afirma que Fux também abre caminho a um possível recurso dos advogados bolsonaristas às cortes internacionais —e também garante uma base para possíveis novas sanções americanas contra a economia e autoridades brasileiras. Para a colunista, o ministro está isolado na corte, mas faz isso de maneira estratégica.

Voto espanta colegas

Daniela Lima também relata que o longo voto de Fux, que condenou centenas pelo 8 de Janeiro, causou espanto entre os colegas.

A colunista Carla Araújo confirma: ela falou com um ministro do Supremo que relatou que o voto de Fux foi "um dos mais malucos" da história da corte superior e que parece ter tido o objetivo de dar "munição" aos bolsonaristas.

