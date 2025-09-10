Em discurso anual, Ursula von der Leyen defende acordo com Mercosul e propõe sanções contra Israel

Em mensagem ao Parlamento Europeu, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destrinchou, durante cerca de uma hora, os assuntos mais espinhosos enfrentados atualmente pela União Europeia. No discurso, batizado de Estado da União, a chefe do bloco faz anualmente um balanço e apresenta projeções para o seu mandato. Desta vez, os temas foram da Guerra na Ucrânia às medidas em defesa do meio ambiente, passando também pela guerra em Gaza, migração, competitividade econômica e defesa da democracia.

Artur Capuani, correspondente da RFI em Bruxelas,

Subindo o tom contra Israel, a chefe do poder executivo europeu criticou a utilização da fome como uma arma de guerra e anunciou que vai solicitar ao Conselho Europeu a imposição de sanções contra "ministros israelenses extremistas e colonos violentos" que realizam a expansão dos assentamentos na Cisjordânia.

"O que está acontecendo em Gaza abalou a consciência do mundo. Pessoas mortas enquanto imploravam por comida. Mães segurando bebês sem vida. Essas imagens são simplesmente catastróficas. A fome provocada pelo homem nunca pode ser uma arma de guerra", declarou.

"As ações e declarações dos ministros mais extremistas do governo israelense incitam a violência. Tudo isso aponta para uma clara tentativa de minar a solução de dois Estados. De minar a visão de um Estado palestino viável, e não devemos deixar que isso aconteça", afirmou Von der Leyen, que também indicou a criação de um "grupo de doação" para a Palestina com instrumentos dedicados à reconstrução de Gaza.

What is happening in Gaza has shaken the conscience of the world.



Man-made famine can never be a weapon of war. This must stop.



EU aid to Gaza far outweighs that of any other partner.



But of course, Europe needs to do more.



Here are measures for a way forward ? pic.twitter.com/xnq8PkMduG ? Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025

O Acordo de Associação entre União Europeia e Israel também entrou na mira da presidente da Comissão, que propôs a suspensão da seção comercial da parceria. Esse tratado está em vigor desde o ano 2000 e esteve recentemente no foco da chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas.

A política estoniana iniciou uma investigação pela violação de um artigo em defesa dos direitos humanos, mas viu o Conselho Europeu enterrar seus esforços por medidas mais concretas contra o governo de Benjamin Netanyahu.

Durante sessão no Parlamento Europeu, os grupos políticos dos Socialistas, Verdes e Esquerda vestiram vermelho em solidariedade a Gaza.

A red line in solidarity with Gaza.

There are no words to describe the horror.



The EU has failed to respond to the urgency of the catastrophic situation.



We call on President von der Leyen to act now. pic.twitter.com/SjzvdoI6Nj ? S&D Group (@TheProgressives) September 10, 2025

Defesa do acordo da UE-Mercosul

Numa transição inusitada em seu discurso, que provocou certa incompreensão nos eurodeputados, Ursula Von der Leyen passou da guerra em Gaza para a competitividade econômica. Nesse bloco, o acordo Mercosul foi citado e defendido por ela.

"Nossos agricultores precisam de concorrência justa e igualdade de condições. Isso é essencial. É por isso que temos salvaguardas robustas em nosso acordo comercial com o Mercosul apoiadas por financiamento e, caso seja necessária, compensação", explicou Von der Leyen.

O tratado com o bloco sul-americano foi mencionado uma segunda vez pela chefe da Comissão quando abordada a guerra tarifária global.

"Em um momento em que o sistema comercial global está se desintegrando, estamos garantindo as regras globais por meio de acordos bilaterais. Como com o México ou o Mercosul. O mundo quer fazer negócio e nós queremos fazer negócio com o mundo", declarou von der Leyen.

Com a iminência da aprovação do acordo, mesmo os países mais contrários como França e Polônia já diminuíram sua oposição e prometeram debater os "gatilhos de defesa" incluídos no texto pela Comissão.

Na semana passada, a Comissão Europeia entregou oficialmente o acordo com o Mercosul, encaminhando o documento para a etapa mais difícil da aprovação interna: o Conselho Europeu.

No órgão que reúne os 27 chefes de estado e de governo do bloco, o texto vai passar primeiro por uma discussão ao nível ministerial, para depois subir degraus e ir à votação dos líderes. O presidente do Conselho, o português António Costa, espera aprovar o acordo até o fim do ano.