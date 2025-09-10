Dyson, Netshoes, WAP: confira as marcas confirmadas no Dia de Ofertas UOL
Está precisando trocar o celular? Dar um up na casa? Mudar o visual? Ou apimentar a vida a dois? O Dia de Ofertas UOL é a data ideal para isso!
No dia 16 de setembro, você vai encontrar aqui no Guia de Compras UOL diversos produtos com descontos exclusivos, de marcas como Dyson, Adidas, Philips Walita e Dona Coelha, além muitas ofertas imperdíveis na Shopee, Netshoes e outras plataformas.
Entre os destaques estão secador Dyson, tênis Adidas, airfryer Philips Walita, vibrador Dona Coelha, liquidificador Oster, lavadora de alta pressão WAP, produtos Neutrogena, Listerine e Johnson Baby e maquiagens da Quem Disse, Berenice? — incluindo a coleção Harry Potter.
Veja a seguir a lista completa das marcas já confirmadas —e fique de olho no Guia de Compras UOL, no TikTok, no Instagram do UOL, no canal de WhatsApp UOL | Ofertas e achadinhos | Guia de Compras e nas newsletters Caçadores de Ofertas e Guia Tech, porque novas novidades estão chegando o tempo todo.
- Cadence
- Coleman
- Contigo
- Creamy
- Dako
- Dona Coelha
- Dyson
- Invicta
- Isdin
- Johnson Baby
- JOVI
- Listerine
- Netshoes
- Neutrogena
- Oppo
- Oster
- Philips/Walita
- Pink Cheeks
- Quem Disse, Berenice?
- Relaxamedic
- Sestini
- Shopee
- UOL Assinaturas
- WAP
Então, não perca! Todos os produtos com descontos exclusivos da segunda edição do Dia de Ofertas você vai encontrar em reportagens no site e na live shop com Evelyn B. Marques, que vai começar às 13 horas no Canal UOL e no YouTube.
Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.