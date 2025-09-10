Topo

Dyson, Netshoes, WAP: confira as marcas confirmadas no Dia de Ofertas UOL

Do UOL

10/09/2025 05h30

Está precisando trocar o celular? Dar um up na casa? Mudar o visual? Ou apimentar a vida a dois? O Dia de Ofertas UOL é a data ideal para isso!

No dia 16 de setembro, você vai encontrar aqui no Guia de Compras UOL diversos produtos com descontos exclusivos, de marcas como Dyson, Adidas, Philips Walita e Dona Coelha, além muitas ofertas imperdíveis na Shopee, Netshoes e outras plataformas.

Entre os destaques estão secador Dyson, tênis Adidas, airfryer Philips Walita, vibrador Dona Coelha, liquidificador Oster, lavadora de alta pressão WAP, produtos Neutrogena, Listerine e Johnson Baby e maquiagens da Quem Disse, Berenice? — incluindo a coleção Harry Potter.

Veja a seguir a lista completa das marcas já confirmadas —e fique de olho no Guia de Compras UOL, no TikTok, no Instagram do UOL, no canal de WhatsApp UOL | Ofertas e achadinhos | Guia de Compras e nas newsletters Caçadores de Ofertas e Guia Tech, porque novas novidades estão chegando o tempo todo.

  • Cadence
  • Coleman
  • Contigo
  • Creamy
  • Dako
  • Dona Coelha
  • Dyson
  • Invicta
  • Isdin
  • Johnson Baby
  • JOVI
  • Listerine
  • Netshoes
  • Neutrogena
  • Oppo
  • Oster
  • Philips/Walita
  • Pink Cheeks
  • Quem Disse, Berenice?
  • Relaxamedic
  • Sestini
  • Shopee
  • UOL Assinaturas
  • WAP

Então, não perca! Todos os produtos com descontos exclusivos da segunda edição do Dia de Ofertas você vai encontrar em reportagens no site e na live shop com Evelyn B. Marques, que vai começar às 13 horas no Canal UOL e no YouTube.

Acompanhe as novidades pelo Guia de Compras e ative a notificação da live no YouTube e no TikTok.

