Drones russos violam espaço aéreo polonês; Varsóvia pede ação da OTAN

A Polônia registrou pelo menos 19 violações de seu espaço aéreo por drones russos durante a madrugada de quarta-feira (10), segundo informou o primeiro-ministro Donald Tusk ao Parlamento. Três desses drones foram abatidos pelas forças polonesas, em uma operação que durou toda a noite.

Tusk classificou o episódio como uma ameaça direta à segurança nacional e anunciou, junto ao presidente Karol Nawrocki, a ativação formal do Artigo 4 do Tratado do Atlântico Norte, que prevê consultas entre os países aliados da OTAN em caso de risco à integridade territorial de um de seus membros.

A resposta da Aliança foi imediata. O Conselho do Atlântico Norte, principal órgão político da OTAN, reuniu-se na manhã de quarta-feira ao nível de embaixadores dos 32 países membros, decidindo que o encontro ocorreria sob o escopo do Artigo 4.

Desde a fundação da OTAN em 1949, essa cláusula foi invocada apenas oito vezes, sendo três delas relacionadas à guerra na Ucrânia. O Artigo 5, que obriga os aliados a prestar assistência militar em caso de ataque, permanece acionado apenas uma vez, após os atentados de 11 de setembro de 2001.

Reações

O episódio provocou reações imediatas entre os aliados europeus. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou estar "profundamente preocupado" com o que classificou como uma "violação flagrante e sem precedentes do espaço aéreo da Polônia e da OTAN por drones russos".

Starmer acusou o presidente russo Vladimir Putin de demonstrar "desprezo pela paz" e agradeceu às forças polonesas e da OTAN pela resposta rápida em defesa da Aliança.

Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou apoio firme à Polônia e condenou a "violação perigosa e sem precedentes" do espaço aéreo polonês pela Rússia.

Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs aos aliados europeus a criação de um sistema comum de defesa aérea, classificando a incursão de drones russos na Polônia como um "ataque deliberado".

Em meio à escalada diplomática, o encarregado de negócios da Rússia na Polônia, Andreï Ordach, foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores polonês. Segundo ele, Varsóvia ainda não apresentou provas da origem russa dos drones abatidos, classificando as acusações como "infundadas".

(Com AFP)