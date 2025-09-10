Com quantos votos Bolsonaro pode ter chance de recurso? Advogado explica

O uso de embargos infringentes e a relação entre crimes julgados no caso Bolsonaro são temas centrais do julgamento do STF sobre a trama golpista. Segundo o advogado criminalista Juliano Calegari Melchiori, no Mercado Aberto, do Canal UOL, o recurso só é possível se ao menos dois ministros absolverem algum réu. Se só Luiz Fux divergir, não há espaço para embargo, de acordo com o especialista.

Os embargos infringentes, já tem alguns anos que ele só é admissível no Supremo Tribunal Federal caso haja dois votos pela absolvição do réu. Então, se somente o ministro Luiz Fux considerar, por exemplo, os réus inocentes, isso não será suficiente para a interposição dos embargos infringentes. Teria que ter pelo menos mais um outro ministro acompanhando ele nessa absolvição. Juliano Calegari Melchiori, advogado criminalista

Melchiori esclarece que consunção ocorre quando um crime mais amplo absorve outro. No julgamento, ministros avaliam se golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito podem ser punidos juntos ou não.

A consunção acontece quando, basicamente, nós temos um crime mais abrangente que ele acaba absorvendo um outro crime meio. O crime fim acaba absorvendo o crime meio. Um exemplo clássico que se dá é, por exemplo, uma pessoa que invade uma casa para furtar itens que estão dentro daquela casa. Essa pessoa não responde pela violação de domicílio. Ela responde somente pelo crime de furto porque ela, para furtar aqueles itens dentro da casa, ela teve que praticar violação de domicílio. Juliano Calegari Melchiori

Existe uma discussão se existiria uma consunção entre o crime de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Teoricamente, existe, sim, a possibilidade de ter os dois, a acumulação tanto da abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e depois com o golpe de Estado. Isso vai acontecer quando o agente que tá praticando esses delitos, ele tem desígnios autônomos. Primeiro tenta praticar um e depois o outro. É o que o ministro Alexandre de Moraes considerou no voto dele. Juliano Calegari Melchiori

Veja a íntegra do programa: