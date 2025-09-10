A dois meses para a COP30, veja como estão as obras em Belém

A dois meses da COP30, que será realizada de 10 a 21 de novembro em Belém, a maioria das obras de infraestrutura está em fase de finalização, de acordo com a Secop (Secretaria Extraordinária para a COP30).

"Belém está cada vez mais pronta para receber visitantes e delegações de todo o mundo", afirma o secretário extraordinário da COP30, Valter Correia. Segundo o governo do Pará, mais de 30 obras estaduais estão em andamento, que geraram cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos.

Entre os projetos de maior destaque está o Parque da Cidade, cujas obras foram realizadas pela Vale com um orçamento de R$ 980 milhões. Com 500 mil m², o espaço abriga equipamentos esportivos e de lazer e foi entregue temporariamente à ONU e ao governo federal para a instalação da blue zone, área voltada às negociações diplomáticas, e da green zone, destinada à sociedade civil. A montagem, sob responsabilidade das empresas DMDL e Consórcio Pronto RG, já atingiu 75% e corre dentro do cronograma, de acordo com a Secop.

Instalação de painéis solares no Parque da Cidade, onde será realizada a COP30, em Belém Imagem: Anderson Coelho - 25.ago.2025/AFP

Vizinho ao parque, o Hangar Centro de Convenções fará parte da "blue zone" e passa por readequação orçada em R$ 49 milhões, com financiamento do BNDES, que está 81% concluída. O local funcionará, durante a COP 30, como centro de eventos, transmissões e recepção de delegações.

Obra da Vila Líderes, que hospedará delegações dos países participantes da COP30 em Belém Imagem: Anderson Coelho - 26.ago.2025/AFP

Nas proximidades está sendo construída a Vila Líderes, que hospedará delegações participantes em cinco blocos com 405 suítes. A obra já está 85% concluída. O investimento é de R$ 194 milhões, com financiamento da Itaipu Binacional.

"Depois da COP, esse espaço será utilizado como centro administrativo pelo governo do Pará, abrigando secretarias que hoje estão em prédios alugados", afirmou à Agência Pará a vice-governadora Hana Ghassan, que também é presidente do Comitê Estadual da COP30.

Outro destaque é o complexo Porto Futuro 2, um dos principais espaços de eventos paralelos à COP30, com 50 mil m² e 98% das obras finalizadas. O local contará com o Museu das Amazônias, centro gastronômico e parque de bioeconomia, além da primeira unidade da Caixa Cultural na região Norte. O investimento é de R$ 568 milhões com financiamento da Vale (Programa Estadual Estrutura Pará) e do BNDES.

Já o Complexo dos Mercedários, do século 17, está sendo restaurado para abrigar a Casa BNDES durante a conferência. O conjunto ganhará galeria de arte, livraria, um projeto de ensino de música, auditório com 175 lugares e o Museu de Ciências do Patrimônio Cultural. O investimento é de R$ 46 milhões, do BNDES e do Instituto Cultural Vale.

Saguão principal do aeroporto de Belém foi remodelado e teve sua área ampliada em cerca de 20% Imagem: Lucio Tavora/Xinhua

O Aeroporto Internacional de Belém recebeu R$ 450 milhões em melhorias da concessionária NOA (Norte da Amazônia Airports), incluindo expansão das áreas de embarque, novos mezaninos comerciais e um pátio para cinco aeronaves adicionais da categoria C, que abrange modelos comumente utilizados em operações comerciais domésticas, como o Boeing 737-800 e o Airbus A320.

O saguão principal foi remodelado e teve sua área ampliada em cerca de 20%. Foram instalados novos conjuntos de sanitários, mais modernos, confortáveis e acessíveis, e um novo sistema de climatização.

No setor portuário, a requalificação do Terminal Portuário de Outeiro, executada pela Companhia Docas do Pará (CDP) em parceria com a Itaipu Binacionalo, está 82% concluída. O porto será a base para navios-hotel que receberão delegações e teve investimento de R$ 233 milhões.

Vista aérea de construção de ponte conectando os distritos de Icoaraci e Outeiro, em Belém Imagem: Anderson Coelho - 25.ago.2025/AFP

"É uma obra estratégica, que vai funcionar como porta de entrada para visitantes durante a COP30, mas que também deixará um legado duradouro para o turismo e a logística regional", explica Jardel Silva, presidente da CDP.

Já o Terminal Hidroviário Internacional, que está sendo construído em armazéns do antigo porto de Belém, atingiu 76% de execução. Segundo informações da CPH (Companhia de Portos e Hidrovias do Estado Pará), o local funcionará como "lobby de alto padrão para os navios-hotel que receberão participantes do evento".

Mercados do Ver-o-Peso e de São Brás

Mercado Ver-o-Peso, em Belém Imagem: Anderson Coelho - 26.ago.2025/AFP

Principal cartão-postal de Belém, o Mercado do Ver-o-Peso passa por uma revitalização completa, em todos os setores do complexo. Segundo o site "Transparência na COP 30", da prefeitura da cidade, 90% da obra, orçada em R$ 63 milhões, com recursos da Itaipu Binacional e da Prefeitura de Belém, já está concluída.

O Mercado de São Brás, de 1911, também passa por reforma e está 98% concluído, segundo a prefeitura. A parte interna do mercado, com um mix de restaurantes, lanchonetes e lojas, deve ser entregue até o final deste mês. O investimento total é de R$ 156 milhões, entre recursos da Itaipu Binacional e da prefeitura.

Mobilidade urbana

Vista áera de obra do BRT na rodovia BR-316, entre Ananindeua e Belém Imagem: Anderson Coelho - 26.ago.2025/AFP

A obra do BRT Metropolitano, que integra Belém aos municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará, já alcançou 90% de conclusão, segundo o governo do estado. O projeto é financiado pela Agência de Cooperação do Japão (Jica) e contará com 265 ônibus novos, sendo 40 elétricos, equipados com ar-condicionado e wifi.

A obra de prolongamento e duplicação da rua da Marinha, criticada por ambientalistas por destruir fauna e flora da região, atingiu 52% de execução. O projeto, executado pela Seop (Secretaria de Estado de Obras Públicas), inclui duas pistas de mão dupla com três faixas cada, ciclofaixa e passeio acessível. O investimento é de R$ 253 milhões, financiados pelo BNDES.

Obra da avenida Liberdade, em Belém Imagem: Lucio Tavora/Xinhua

Outra obra polêmica é a avenida Liberdade, que passa por áreas de floresta e comunidades tradicionais. Ela já está cerca de 70% concluída, segundo o governo do estado. O objetivo principal é que a via sirva como alternativa à BR-316, principal entrada e saída da cidade, que sofre com tráfego intenso e engarrafamentos.

"Com 14 km de extensão, viadutos, pontes e ciclofaixas, a nova avenida vai economizar tempo da população, permitindo que o trajeto entre a Alça Viária [que integra a Região Metropolitana de Belém ao interior do estado] e a Perimetral da UFPA (Universidade Federal do Pará) seja feito em apenas 10 minutos. É uma grande solução de mobilidade e qualidade de vida para toda a região", afirmou o governador Helder Barbalho (MDB), em visita recente à obra.

Parques lineares e macrodrenagem

Construção do Parque Linear da Tamandaré, em Belém, é uma das obras da COP Imagem: Patrícia Junqueira/UOL

Projetos de drenagem e urbanização, como a Nova Doca, a Nova Tamandaré e a macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, estão acima de 80% de conclusão.

As obras dos parques contemplam serviços de drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização, ciclovia, equipamentos esportivos e de lazer e construção de passarelas, além da substituição das comportas para controle da maré, a fim de evitar inundações. No final da Tamandaré está sendo construído um terminal hidroviário para atender as ilhas de Belém.

Segundo o governo do estado, a Nova Doca, com investimento de R$ 310 milhões, financiados pela Itaipu Binacional, está 98% concluída. Já a Nova Tamandaré, com investimento de R$ 154 milhões, financiados pelo BNDES, atingiu 95%.

A macrodrenagem da Bacia do Tucunduba já está 83% concluída. A obra contempla 11 canais: sete já foram entregues, integralmente ou em trechos, e cinco ainda estão em andamento, com conclusão prevista para novembro. O investimento é de R$ 783 milhões, do BNDES e do governo do estado.