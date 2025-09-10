Divergência sobre competência da Justiça favoreceu Lula e o tornou elegível

Há pouco mais de quatro anos, em abril de 2021, uma discordância sobre a competência da 3ª Vara da Justiça Federal de Curitiba (PR), sob o comando do então juiz Sergio Moro, abriu caminho para anular todos os processos contra Lula e torná-lo elegível novamente.

À época, o plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) sustentou a decisão individual do ministro Edson Fachin, que não viu correlação entre as denúncias contra Lula nas ações relativas aos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula com a Operação Lava Jato. Era esse fato apenas que mantinha o caso com Moro.

Segundo Fachin, as denúncias do Ministério Público Federal deveriam ser julgadas pela Justiça Federal do Distrito Federal. A decisão alterou todo o ritmo dos processos e liberou Lula a disputar eleições —diferentemente de Jair Bolsonaro, o petista estava impedido de concorrer pela Lei da Ficha Limpa, e não por abuso de poder econômico.

Apesar de não haver qualquer semelhança entre os processos, divergências sobre qual competência da Justiça é a adequada para avaliar as denúncias voltaram à cena hoje com o voto do ministro Luiz Fux.

Terceiro a votar no julgamento do núcleo 1 da tentativa de golpe de estado, que tem Bolsonaro como réu principal, o ministro afirmou que o STF não tem competência para avaliar o caso. E votou pela "nulidade absoluta" da ação.

[Bolsonaro] é ex-presidente, mas está sendo julgado como se presidente fosse. Se é ex-presidente, o processo deveria ir para o juízo de primeiro grau. Luiz Fux, ministro do STF

Mas, segundo o professor de processo penal da PUC/SP Fernando Castelo Branco, o Supremo já se manifestou claramente sobre o alcance do foro privilegiado em março de 2025.

"Por 7 votos a 4, o alcance do foro foi novamente ampliado. Os ministros reconheceram que autoridades mantêm a prerrogativa mesmo após deixarem os cargos. Ou seja: o tribunal expandiu sua competência para julgar personalidades do mundo político", afirmou, lembrando que Fux, André Mendonça, Edson Fachin e Cármen Lúcia foram votos vencidos.

Em relação a Lula, o caso nem chegou ao STF.