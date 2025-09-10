Josias: 'Divergências estilhaçam tese de julgamento com cartas marcadas'

O voto divergente do ministro Luiz Fux no julgamento do núcleo bolsonarista não vai alterar o resultado nem reverter a condenação de Jair Bolsonaro e seus aliados na tentativa de golpe, afirma Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Segundo o colunista do UOL, a discordância de Fux serve de argumento para a defesa de Bolsonaro, mas permanece isolada diante da maioria formada pela condenação. Josias avalia que divergências no Supremo ajudam a desmontar o discurso de julgamento "de cartas marcadas".

Agora, estamos falando de um colegiado que tem cinco togas, e as divergências do Fux, por mais profundas que sejam, não vão mudar o veredito, não vão reverter a tendência de que a Carmen Lúcia, o Cristiano Zanin, também sacramentem essa tendência de condenação. Josias de Souza

Josias destaca que Flávio Dino acompanhou o relator Alexandre de Moraes na condenação de Bolsonaro e outros sete réus, mas já indicou que vai divergir na dosimetria das penas para alguns acusados, como Alexandre Ramagem e generais.

O Flávio Dino, ex-ministro do Lula, ele acompanhou o Alexandre de Moraes, o relator, em todas as condenações. Votou por condenar o Bolsonaro e os sete cúmplices desse alto comando do golpe, mas ele avisou que vai divergir do relator na fase do cálculo das penas. Josias de Souza

É preciso considerar que foram muito sólidos os votos do Alexandre Moraes e do próprio Flávio Dino, e essa solidez jurídica eleva o preço da anistia que está sendo tramada no Congresso Nacional. Então, eu vejo como um sinal as divergências. Por quê? Porque isso estilhaça, isso aniquila aquele lero-lero segundo o qual o Supremo está promovendo um julgamento de cartas marcadas. Não é. Josias de Souza

