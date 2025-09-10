Deputados articulam amarrar anistia com votação do IR e pressionar governo

Parlamentares que defendem a anistia aos presos nos atos golpistas de 8 de Janeiro têm se organizado para garantir a votação do texto em troca de preservar a compensação da proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000.

O que aconteceu

Votação da isenção do IR está travada na Câmara. Nesta semana, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, conversou com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos), para pedir prioridade ao projeto. O deputado afirma que há compromisso com a proposta, mas que "não tem uma data certa ainda" para votar. O governo quer aprovar o texto até o final de setembro.

Partidos do Centrão avaliam que há "falta de clima" para votar a isenção do IR diante da pressão pela anistia. Deputados afirmam que, se o texto do IR entrar na pauta agora, não há como controlar as modificações que podem ser feitas. O relator da proposta, Arthur Lira (PP-AL), afirma que vai manter o texto como foi aprovado na comissão especial que analisou o tema.

PL diz que vai apresentar destaques para retirar a taxação dos super ricos. Pelo relatório aprovado na comissão especial, será aplicada uma taxa mínima para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano. A alíquota terá aumento progressivo, podendo chegar a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano. A ideia, segundo parlamentares, está ganhando fôlego em outros partidos que têm alas de oposição ao governo, como o União Brasil, e que defendem a anistia.

Saída defendida por siglas do Centrão seria incluir a anistia na ordem do dia. Isso poderia fazer a oposição desistir de derrubar a compensação. O movimento pela votação do tema ganhou força com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado. A proposta conta com o apoio da Federação União Brasil - PP.

Líder do PL diz que foi abordado com a sugestão. Sóstenes Cavalcante afirmou ao UOL que não vai abrir mão de tentar derrubar a compensação do IR em troca de pautar a anistia.

Parte do Centrão não quer entregar isenção do IR "de bandeja" para o governo. A proposta é uma das principais pautas do governo Lula (PT) para melhorar a popularidade e disputar a reeleição em 2026. Embora seja consenso que ninguém vai votar contra o benefício, há interesse de algumas alas em deixar a conta da compensação "para o próximo governo".

Motta afirmou que "não há previsão nem de pauta, nem de relator" da anistia durante o julgamento. A oposição espera conseguir emplacar a urgência e o projeto na próxima semana, após a condenação ou absolvição de Bolsonaro.

Presidente da Câmara está pressionado por defensores e opositores da anistia. Aliados de Motta afirmam que há um grupo que incentiva a votação do projeto como forma de marcar posição perante ao Supremo, que, segundo esses parlamentares, interfere nas prerrogativas deles. Por outro lado, os conselheiros mais moderados alertam o chefe da Casa sobre os riscos de comprar uma briga com o STF.

Motta tem teto de vidro, com funcionários fantasmas e rachadinha. A Folha de S.Paulo revelou que o presidente da Câmara empregou em seu gabinete três funcionárias fantasmas e o caseiro de sua fazenda. O portal Metrópoles também revelou que a chefe de gabinete do deputado tem poder de sacar salários e movimentar valores das contas de funcionários e ex-funcionários dele.

Cidade de presidente da Câmara é alvo de operação da PF por suspeitas de desvios e fraudes de emendas parlamentares. A prefeitura de Patos, no sertão da Paraíba, é governada por Nabor Wanderley (Republicanos), pai de Motta.

Governo espera que a proposta seja barrada no Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que está trabalhando há quatro meses em um texto alternativo, com penas moduladas. O senador é contra a anistia ampla, que inclui Bolsonaro.