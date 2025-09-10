Da prisão, Zambelli acompanha depoimentos em processo de cassação na Câmara

Presa na Itália, a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) acompanha hoje, de forma virtual, os depoimentos no processo de cassação de seu mandato na Câmara.

O que aconteceu

Processo tramita na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania). Depois, será analisado pelo plenário da Câmara. São necessários 257 votos para que ela seja destituída do cargo.

Duas testemunhas vão depor. São elas: Walter Delgatti Neto, o "hacker de Araraquara", condenado com Zambelli pelo caso da invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), e o especialista em coleta e preservação de provas digitais Michel Spiero. Zambelli e sua defesa poderão fazer perguntas a ambos.

Entre as testemunhas apontadas pelos advogados da parlamentar estão o perito judicial Eduardo Tagliaferro e o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. O objetivo é reforçar a tese de que Zambelli sofre uma perseguição política.

Tagliaferro foi assessor do ministro Alexandre de Moraes no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele deixou o cargo após ser preso por violência doméstica. Série de reportagens da Folha mostrou diálogos entre Tagliaferro e o juiz Airton Vieira, que atua com auxiliar do gabinete de Moraes no STF. Mensagens mostram magistrado pedindo, via WhatsApp, a produção de relatórios sobre postagens de pessoas que estavam sob investigação no inquérito das fake news, sob a relatoria de Moraes no Supremo. O ex-assessor de Moraes disse no Senado que um relatório para justificar ação da PF foi fraudado, o que foi negado pelo gabinete de Moraes.

Processo de cassação de Zambelli foi encaminhado à CCJ em junho pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). O relator é o deputado federal Diego Garcia (Republicanos-PR).

A deputada está presa na Itália. Ela foi detida em 29 de julho. A Justiça italiana terá de decidir se ela responderá ao processo de extradição presa, em liberdade ou em prisão domiciliar.

Ela está detida no Complexo Penitenciário de Rebibbia, em Roma, onde enfrenta um processo de extradição. Zambelli teve a prisão preventiva decretada pelo STF por motivo de fuga.

A parlamentar deixou o Brasil após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF. A decisão na Primeira Turma do Supremo foi por unanimidade (5 votos a 0), pelo caso da invasão hacker ao CNJ.

Zambelli e Delgatti foram condenados pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Além do tempo de reclusão, os ministros determinaram que ela perdesse o mandato na Câmara, o que está sob análise.

(Com Agência Estado)