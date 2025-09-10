Cuba diz que energia está voltando lentamente após apagão nacional

Por Marc Frank e Nelson Acosta

HAVANA (Reuters) - A União Elétrica Nacional de Cuba disse que a energia estava sendo restaurada lentamente na noite desta quarta-feira na ilha caribenha comunista, depois que a rede elétrica entrou em colapso às 9h14, horário local.

A mídia estatal informou que aeroportos e serviços essenciais, como hospitais e bombas de água, estavam funcionando graças aos sistemas de backup. A grande maioria dos 9,7 milhões de habitantes do país permanecia sem energia.

Em Havana, onde vivem 2 milhões de pessoas, as autoridades disseram que estavam trabalhando para colocar em funcionamento as principais usinas de energia.

Essa foi a quarta vez em menos de um ano que a rede nacional entrou em colapso. No passado, foram necessários de dois a três dias para que o serviço fosse totalmente restabelecido.

"Houve uma desconexão total do sistema elétrico", disseram o Ministério da Energia e a União Elétrica Nacional na manhã desta quarta-feira.

O ministério disse que as causas estavam sendo investigadas.

Mesmo antes do colapso da rede elétrica nesta quarta-feira, a grande maioria dos moradores já estava sofrendo apagões diários de 16 horas ou mais.

A falha na rede segue-se a uma série de apagões em todo o país desde o final do ano passado, que mergulharam o frágil e antiquado sistema de geração de energia de Cuba em um desarranjo quase total.

O país também vem enfrentando escassez de combustível, alimentos e outros problemas, além de sua pior crise econômica em décadas.

"Isso é uma loucura para todos", disse Raúl Ernesto Gutierrez em Havana.

Gutierrez disse que estava visitando a capital e que em sua casa, no interior, "teremos que cozinhar com carvão, com lenha. É estressante e também frustrante".

Danai Hernández, funcionária pública de Havana, disse que estava voltando do trabalho, que havia acabado de fechar.

"Estou indo para casa para organizar tudo na casa e... agora temos que esperar. Não temos outra escolha", disse ela, visivelmente chateada.

As usinas elétricas movidas a petróleo de Cuba, já obsoletas e com dificuldades para manter as luzes acesas, entraram em crise total no ano passado, quando as importações de petróleo da Venezuela, Rússia e México diminuíram.