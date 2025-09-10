Topo

'Hidrata e absorve rápido': creme de R$ 33 promete clarear olheiras

Repair Eye Cream, da Océane, promete hidratação intensiva na área dos olhos - Reprodução/ Amazon
Repair Eye Cream, da Océane, promete hidratação intensiva na área dos olhos Imagem: Reprodução/ Amazon
10/09/2025 05h30

Quando se trata de creme para área dos olhos, o Repair Eye Cream, da Océane, é um dos queridinhos por prometer hidratação e ação clareadora. O creme possui fórmula com niacinamida (como também é conhecida a forma ativa da vitamina B3) e ácido hialurônico.

De acordo com dermatologistas consultados pelo Guia de Compras UOL, um dos maiores destaques do produto é o custo-benefício dentro da categoria. Mas o que diz a Océane sobre ele, quem comprou e os pontos de atenção. Confira a seguir:

O que diz a Océane sobre ele?

  • Promete clarear as olheiras e reduzir os sinais de cansaço ao redor dos olhos;
  • Tem ação anti-idade;
  • É um creme com secreção de caracol, substância que ajuda a reduzir inflamações e sinais de envelhecimento na pele;
  • Possui ácido hialurônico, que potencializa a hidratação e tem efeito antioxidante;
  • É de rápida absorção, textura leve e ideal para ser usado no cuidado diário.
  • Deve ser aplicado na região dos olhos de forma suave sobre o rosto limpo e esperar a absorção completa.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, o creme tem mais de 5,7 mil avaliações e nota média de 4,6 (de um máximo de cinco).

Já uso há algum tempo. Gosto bastante da textura, hidrata a pele e absorve bem rápido. Não deixa a pele oleosa. Na minha pele não causou espinhas ou cravos. Diana

Estou tendo uma ótima experiência com esse creme, o melhor que já experimentei - até o momento - para a área dos olhos. Espalha com facilidade, não tem perfume, bom rendimento (ponto importante em relação à quantidade do tubo), é de textura suave e a absorção é rápida. Logo nos primeiros dias notei a área muito bem hidratada e, agora, após vinte dias de uso, a área dos olhos está iluminada, hidratada e mais clara (sim, clareou as olheiras; não sumiram por completo, mas clareou), gerando o tom uniforme com o restante do rosto. [...] A fórmula é ótima e entrega bem o que promete essencialmente: hidratação e luminosidade. Any Oliveira

Melhor hidratante para área dos olhos que já usei. Posso passar ele nas pálpebras e não arde nada. Hidrata muito e melhora o aspecto geral da pele com uso contínuo. Thamara Rodrigues

Pontos de atenção

Por outro lado, algumas críticas apontaram a falta de resultados significativos.

Estou usando há 15 dias. Se comprar para hidratar ok, hidrata bem, porém, não vi diferença nas olheiras, não melhorou nem clareou. Thays

É bom, deixa a pela hidratada, mas não resolveu para as olheiras. Tenho olheiras mais escuras sempre, então acredito ser algo genético, talvez por isso não ajudou muito. Leticia Cristina Thiesen

Estou usando há um mês, mas ainda não vi resultado. Elizabete Soares

Cremes para área dos olhos

Se você procura outras opções de cremes para área dos olhos, confira produtos que também conquistam consumidores:

